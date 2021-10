Un muerto y un herido dejó un ataque a bala en el norte de Bucaramanga

Daniel de Jesús Escalona Cabrera era oriundo de Venezuela y trabajaba en ‘lo que le saliera’. Desde hacía tres días residía en el asentamiento humano Mirador del Norte, el mismo sector donde un poco antes de la medianoche se ‘le atravesó la muerte’.

Estaba muy cerca de su casa cuando decidió a ayudar a un vecino a empujar la moto hacia su residencia, cuando fueron sorprendidos por un sujeto quien sin decirles nada les disparó.

Aunque el dueño de la motocicleta corrió, fue impactado en un glúteo.

Daniel no tuvo la misma suerte, una bala terminó incrustándosele en el cuello. A pesar de que fue llevado de urgencia hasta el Hospital Local del Norte, al final no sobrevivió.

“Llegué a la casa a las 11:25, fui a buscar a mi esposa para ir a comprarles comida a mis hijos; regresamos, ya estábamos entrando. Metía la moto y él (Daniel) me ayudaba cuando ese tipo empezó a disparar. La verdad no alcancé a ver nada, solo que estaba vestido de negro. Lo único que hice fue correr hasta que llegué a una ferretería donde me auxiliaron”, manifestó el vecino herido, quien ya fue dado de alta, pero continúa con el proyectil en su cuerpo.

Sigue confundido y lleno de miedo, pues se desempeña como ‘mototaxista’ para mantener a sus cuatro hijos.

No tiene claro para quién iba dirigido el ataque, pues no conocía a Daniel, poco había cruzado palabras con él. Sin embargo, no descarta que los hechos estén relacionados con un problema de tiempo atrás cuando le robaron la motocicleta.

“Hace dos meses me robaron la moto de la casa; con el tiempo me encontré al responsable y lo enfrenté. Con nadie más he tenido problemas. Solo trabajo para mantener a mi familia”, comentó el vecino, quien ahora teme por su vida al tiempo que lamenta la muerte de Daniel Jesús, de quien no tiene mayor información.

Al parecer, la víctima del ataque residía con una tía.