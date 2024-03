Ladrón se saltó la vitrina, amenazó al dueño de una papelería en Bogotá y se llevó millonario botín

Los hechos se presentaron en la mañana del pasado lunes, 18 de marzo, en el barrio Perdomo en el sur de Bogotá. En entrevista con RCN, la víctima expresó que fue amenazado con arma blanca e intimidado.

"Me amenaza con el puñal y me dice: 'quietico, no haga nada", dijo la víctima al citado medio. La víctima agregó que el delincuente lo encerró en el baño.