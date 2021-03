Desde el pasado martes circula un video en el que se observa a una niña blanca y rubia ingresando a un establecimiento comercial en Bucaramanga, acompañada de una mujer morena que pasa pidiendo comida.

Los rasgos de la menor llevaron a pensar que podía tratarse de Sara Sofía Galván, quien lleva dos meses desaparecida. Sin embargo, Xiomara Galván, tía de la niña, le manifestó a Vanguardia que quien aparece en ese video no es su sobrina: “no, ella no es, ya lo vi”, escribió la tía, acompañando el mensaje con emoticones de llanto, tristeza y oración.

Para saber si pueda o no tratarse de Sara Sofía, esta redacción contactó al pediatra Ulises Niño, quien al observar las imágenes manifestó que efectivamente, los movimientos y el actuar de la menor que aparece en el video no corresponden a una niña de dos años.

“Una menor de dos años no tiene la destreza que tiene esta niña del video, a esa edad son más torpes, no con tanta facilidad de desplazamiento lateral y de círculos.

“Al comparar el video con los que se conocen de Sara Sofía a través de los medios de comunicación, tiene un aire, la peinaron igual, pero no es. Además, una niña de dos años pesa más o menos entre 12 y 13 kilos, mide unos 85 centímetros, esta niña del video se ve de mayor peso y talla, no me da la impresión de que la del video sea Sara Sofía”.

Y es que la noticia de que la pequeña Sara, desaparecida en Bogotá hace dos meses, pueda estar en Bucaramanga, ha desatado una cantidad de mensajes de personas que afirman haberla visto en Bucaramanga y el área metropolitana.

Es clave, según la policía, que la información sea oportuna para reaccionar de inmediato, pues hay personas que están llamando para manifestar que la vieron hace días o semanas.

Si usted conoce algún dato sobre el paradero de la niña, puede llamar al 305 7477809.