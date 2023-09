Se despidió de su hogar y prometió que, cuando estuviera organizado, iría por ellas, pero eso no sucederá porque un acto de intolerancia le quitó la vida.

El hombre, de 29 años, se mudó con su pariente en el sector Central, de El Pozón, muy cerca al CAI de la Policía. En esa misma zona su tío tiene un estadero y Joimar Arbey comenzó a trabajar allí en la parte de seguridad y vigilancia.

“Yo tengo negocio en Cartagena desde el 2007, siempre me ha ido bien y por eso me traje a mi sobrino. Él iba a manejar un camión que tengo, pero como no tenía licencia de conducción, estaba trabajando en el estadero, pero era por poco tiempo”, contó el tío del hombre.

Horrible noche

En la noche del domingo 17 de septiembre, Martínez Ayala fue como estos últimos fines de semana a trabajar en el estadero de su tío. Era una noche llena de clientes y Joimar controlaba la entrada en la puerta principal.

Su tío relata que “a las 2 de la madrugada (del lunes) Joimar seguía en la puerta cuando apareció un tipo borracho que quería entrar una botella de ron, pero él se lo impidió. El sujeto se enfureció y lo trató de sapo, pero solo era una discusión”.

Agregó que “el tipo se fue, pero volvió con otro man en una moto y ese le pasó una pistola y sin decir más nada, le dio ocho tiros a Joimar. Él no estaba armado ni peleando, solo hacía su trabajo que era no dejar entrar licor de otro lado”.

Joimar cayó al suelo y quedó inconsciente. Camino al hospital se produjo su fallecimiento. Mientras sus compañeros y familiares trataban de salvarle la vida a Arbey, el asesino escapó a pie porque su cómplice fue atrapado por testigos de los hechos.

“Nos dijeron que ellos ya antes habían tomado en mi negocio, que uno es de El Pozón y el otro no se sabe de dónde salió. El que disparó se llama ‘John’ y la Policía dice que lo está buscando. Una cámara lo grabó, pero no se ve casi”, agregó el tío y propietario del establecimiento.

Afirmó que un joven de nombre Jeiser Orozco Córdoba fue capturado y está denunciado ante la Fiscalía. “Él fue quien entregó el arma y conducía la moto. Lo atrapamos, pero no quiere delatar al asesino”, recalcó.

El comerciante está destrozado, siente un dolor enorme por la injusta forma que asesinaron a su sobrino, que sólo quería trabajar honradamente. En Turbo, Antioquia, será su sepelio.

