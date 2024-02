$!“No era un delincuente”: Aseguran que hombre abatido por la Policía en Bucaramanga era ‘mototaxista’

“Vieron la moto en contravía e inmediatamente le dijeron que pare. El señor, un informal, vio la Policía y todo el operativo, pero no sabía lo que estaba pasando, por lo que quiso huir en contravía y siguió derecho. Ahí fue dispararon. Parece que con un sólo disparo hirieron a las dos personas, no hubo cruce de disparos”, dijo la penalista.

Flor Alba Cely de Vera, abogada penalista, señaló tajantemente que el hoy fallecido, identificado como Anderson Donaldo Rangel Capacho, no fue el delincuente que protagonizó el hurto en el parque Cristo Rey a una ciudadana, sino era un ‘mototaxista’ que se desplazaba por el lugar y no hizo caso al pare que le solicitó la autoridad.

“Ellos no eran los bandidos que buscaban, no los tenían en la mira, eso fue un error. Mi cliente no tenía antecedentes penales, es una persona inocente a los hechos hasta tanto no se demuestre lo contrario. Que cometa una informalidad como su labor o que no le haga caso a la Policía, no era para que lo hubieran asesinado”, agregó Cely de Vera, quien anunció que procederá a tomar acciones legales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Henry Yesid Bello Cubides, señaló que el hombre fallecido y el otro herido fueron quienes abordaron a una mujer en el parque Cristo Rey y la despojaron de sus pertenencias.