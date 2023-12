Piden investigar accidente que cobró la vida de un joyero en la vía a Piedecuesta

En la autopista que de Floridablanca comunica con Piedecuesta se presentó un grave accidente que cobró la vida de José Enrique García Castro, de 53 años, sobre la 1:30 de la tarde de este jueves 28 de diciembre.

La víctima, de acuerdo con la información aportada por sus familiares, se desplazaba en una motocicleta de marca Yamaha Libero con rumbo hacia el municipio ‘garrotero’. A la altura del restaurante México Mío, en hechos que son investigados, sufrió el siniestro vial.

“No iba tomado, no es una persona de conducir rápido, e iba normal por su carril y no sabemos qué pasó pero se estrelló cuando pasaba por México Mío. Cuando llegó la ambulancia ya habían parado la moto y guardado en el restaurante. No tenemos testigos ni cámaras”, relató Yurley García, hija del fallecido.

García Castro fue auxiliado por paramédicos en ambulancia y llevado de urgencia hacia el Hospital Internacional de Colombia, HIC. Presentaba trauma craneoencefálico severo, obstrucción en el pecho y demás complicaciones

Producto de las graves lesiones y pese a todos los esfuerzos, el hombre de 53 años terminó perdiendo la vida cuando recibía atención médica.

Los familiares aseguran que en el accidente, de acuerdo a la información que ellos han recopilado, pudo haber estado involucrado otro vehículo que lo cerró, por lo que piden ayuda para que la situación se esclarezca.

“La gente dice que fue que un carro lo cerró y esa misma persona se bajó y levantó la moto. Aunque aún no tenemos pruebas, por eso pedimos que nos ayuden con las cámaras del sector”, añadió la hija.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Piedecuesta se encargó de realizar la inspección técnica al cadáver e iniciar las acciones investigativas. Según la familia de la víctima, no hubo levantamiento del croquis.

“Tránsito me llamó y me dijeron que no hicieron croquis porque no habían vehículos afectados y la moto la habían guardado en el restaurante, entonces no pudieron hacer nada”, concluyó Yurley.

José Enrique trabajaba en joyería y residía en el barrio Barro Blanco de Piedecuesta, al lugar en donde se dirigía a almorzar cuando sucedieron los hechos.

El cuerpo del hoy fallecido permanece en la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga.