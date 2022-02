Piden respuestas sobre la muerte de Paula Andrea

El cuerpo sin vida de Paula Andrea Martínez, quien cursaba último año de medicina en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, fue encontrado la madrugada del lunes 22 de febrero de 2021 cerca de un edificio en construcción en el sector de la Puerta del Sol en Bucaramanga.

Aunque las autoridades dijeron de manera inicial que su muerte estaría relacionada con un posible suicidio, personas muy cercanas aseguraron que ella no tendría motivos para acabar con su vida, por el contrario, como estudiante de Medicina, su lucha precisamente era salvar vidas.

Ha transcurrido casi un año desde que se conoció este extraño hecho que conmocionó a la ciudad. Desde entonces no ha avanzado la investigación para determinar la causa del deceso de Paula Andrea, aseguran allegados a la joven.

El caso mantiene la hipótesis de que fue un suicidio. Además, el proceso está en pausa pues la fiscal delegada y los encargados del mismo tomaron otras labores. Por ello no se ha esclarecido aún. “Pedimos que se haga justicia y exigimos resultados”, manifestó uno de los familiares.

Lea también:Hombre fue asesinado a bala, en Floridablanca

Homenaje por Paula Andrea

Familiares, amigos y cercanos a Paula Andrea Martínez, al igual que la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, organizaron una actividad de conmemoración después de un año de lo sucedido. El encuentro tendrá lugar hoy, a las 6:00 p. m., en inmediaciones del antiguo Hipinto, lugar donde fue encontrada sin vida. Recomiendan llevar una vela blanca. Se revivirá la memoria de la joven, pero también se resaltarán los diferentes casos de feminicidio ocurridos en el país que no han sido esclarecidos. “Este evento es precisamente para resaltar que no ha pasado nada con la investigación. Sabemos que la mataron porque la conocíamos bien, pero no tenemos idea de nada ocurrido ese día. Las autoridades no le han dicho nada a sus familiares, entonces queremos respuestas porque las necesitamos”, indicó una amiga.