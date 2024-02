¿Quién asesinó a Dilan Santiago? Los extraños detalles que rodean este atroz homicidio

¿Quien miente? Revelan pistas del homicidio de Dilan

Aunque Derly Yulieth, madre del menor, afirmó no tener relación con la muerte de su hijo, Valentina Castro ha ofrecido una versión diferente, afirmando que Derly no mostró preocupación por la desaparición del niño cuando fue informada.

“A mí me llamó una vecina a decirme que el niño estaba desaparecido (...) yo llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes (un día después de que el menor se perdió). Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar”, contó Valentina.

La investigación también ha revelado que el cuerpo de Dilan no estaba inicialmente en el lugar donde fue encontrado, lo que ha generado sospechas de manipulación del cadáver y ha dirigido la atención hacia todos los presentes en la finca esa noche.

Una fuente cercana a la investigación le reveló a El Tiempo que durante las primeras pesquisas el cuerpo de Dilan no estaba en el lugar donde fue hallado.

“Lo buscamos varias veces en ese lugar. Se usaron perros de búsqueda de vivos y luego de cuatro días no encontramos nada. Luego usamos otros perros que están especializados en buscar a personas muertas y ahí sí apareció el niño en el mismo lugar donde ya habíamos estado”.

Así las cosas hay sospechas de que alguien pudo haber manipulado el cadáver del menor para cambiarlo de lugar. Las indagaciones apuntan en esa dirección.