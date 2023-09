En agosto de 2022 Yesid Sánchez Jallín tomó la decisión de irse a prestar el servicio militar. Su motivación, dice su padre Jaison Sánchez, poder ayudar a construirle a sus abuelos una casa digna donde vivir.

Sin embargo, ese sueño no se podrá materializar, porque Yesid regresó a casa de sus abuelos, en el barrio Paraíso II sector Los Cerderos, como nadie lo esperaba: “lo mandamos muy bien y resulta que ahora me lo mandan en un cajón. Y lo peor de todo es que no sabemos en realidad qué pasó”, explica el padre del joven militar fallecido.

El progenitor explica la versión que le han dado desde el Ejército Nacional, donde Yesid decidió prestar el servicio militar y señala que es muy confusa.

“Dicen que un compañero tenía el armamento que le dan, pero como que no la tenía asegurada y le disparó. Parece que le apuntó y le dio en la cabeza”, explica el papá.

No precisa si se trató de una muerte accidental. “En la última videollamada que me hizo hace unos días, me comentó que había tenido problemas con compañeros. Me dijo que le habían ‘rayado’ la cara, pero le dije que dejara eso así. Que ya le faltaba poco para estar nuevamente en casa”.

Jaison Sánchez, en medio de la confusión de la muerte de su hijo, de 18 años, la cual ocurrió en medio de actividades operativas en zona rural de Ocaña (Norte de Santander), pide dos cosas: “Que me digan en realidad qué pasó con mi hijo y que se haga justicia, su muerte no puede quedar así”, indicó.

El hecho ocurrió la semana pasada y el cadáver de Yesid Sánchez Jallín llegó a Cartagena el pasado domingo 10 de septiembre en la mañana. Hoy será sepultado en el cementerio del barrio Manga.

Sostuvo que su hijo se fue a prestar el servicio gracias a una persona que llegó al barrio motivando a los jóvenes.

“Él ha venido varias veces por aquí. Se ha llevado a otros muchachos, hasta mi otro hijo estuvo prestando el servicio y le fu bien. Pero resulta que él, ni ningún otro funcionario del Ejército han venido hasta acá”, concluyó.