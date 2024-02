$!Usó silenciador y conocía en detalle la ruta: Los 20 segundos que tuvo el sicario para asesinar al empresario Roberto Franco

Por algunos segundos tanto el sujeto como el empresario salen de escena. En ese momento el escolta se percató y descendió del carro para intentar defender a su cliente, pero no fue posible.

Sin embargo, no pudieron arrancar la moto y el asesino se subió en otro vehículo y logró huir del lugar pese a que su cómplice tuvo que quedarse en el lugar hasta que logró correr siendo seguido por el escolta.

"Me acabo de enterar de lo sucedido. Me estoy alistando para viajar de inmediato a Bogotá. Mi hija aún no sabe lo ocurrido", afirmó a El Tiempo la presentadora de televisión Alejandra Isaza Vélez, quien fue esposa de la víctima.

El empresario Roberto Franco contaba con un esquema de seguridad privado, toda vez que no contaba con escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

El hombre se dedicaba a hacer asesorías empresariales y tenía una lujosa propiedad en inmediaciones al parque de la 93, donde fue asesinado con cuatro disparos por sujetos que se movilizaban en moto.