Video: Alférez fue agredido con casco, patadas y puños en el centro de Bucaramanga

Mientras el alférez realizaba los trámites de documentación, según relata, “llegó un hombre y dijo que era el conductor de la moto, le dije que me presentara los documentos. Luego de un local salió un tipo a bravear, a decir que la moto era de él, que se llevaba la moto. Al ver esto me le atravesé, le pedí los documentos y me los dio”.

Según el agente, instantes después llegó una mujer, al parecer pareja de uno de los conductores, a “poner problema”.

“Llegó a gritarnos, le dije, señora, viene a arreglar o complicar las cosas, le pedí que se alejara”.

En ese vaivén de palabras, cuenta el agente, uno de los conductores corrió a la señora y empezó a golpearlo, “se me abalanzó y me dio un cascazo en la cabeza, me tumbó la cámara luego el otro hombre que decía ser el conductor de la moto, me agarró por detrás, me caí al piso y ahí me dieron pata, puño, casco, de todo, como el casco se me salió me pegaron en la frente y la cabeza contra el piso”.

Los golpes le produjeron a Neira un trauma craneoencefálico motivo por el cual fue llevado a la Clínica La Riviera donde un médico lo valoró y ya fue dado de alta.

Ante la agresión, el agente instaurará la denuncia.