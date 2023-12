$!Video | En Bucaramanga, rescataron al tripulante de una turbo que quedó atrapado en medio de accidente

“No sabemos qué le pasó al conductor, si se durmió o qué. El muchacho estaba un poco golpeado, pero no podía sacar las piernas. Intentamos sacarlo, pero no era fácil por lo que decidimos llamar a los bomberos”, indicó Julio César Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Balconcitos.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga acudió al lugar y con herramientas especiales lograron liberar al pasajero de la turbo.

“Lo sacaron y por fortuna no presentaba lesiones de consideración. Una ambulancia llegó y lo revisó y confirmó que no tenía fracturas, fueron afortunados porque pudo ser peor, ya que esas ‘turbos’ no tienen casi defensa delantera”, expresó el presidente de Balconcitos.

El propietario del camión Chevrolet modelo 52 es un hombre de 72 años que concilió con el otro conductor para el arreglo de los daños tras el accidente que se registró en la mañana de este viernes en los accesos al puente de La Novena.

