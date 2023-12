Video: Hombre amenazó con detonar una granada y la Policía lo abatió

No olvide leer: Murió mujer en violento choque de motos cuando iba a su casa a celebrar la Navidad

Testigos narraron la situación

“En estos momentos hay un operativo aquí en el barrio Colombia, frente a la tienda Las 15 letras. Se encuentra un individuo armado con las manos metidas en el bolso. La Policía lo tiene rodeado y el hombre no se quiere entregar. Dentro del bolso tiene un arma. Este individuo lo venían persiguiendo, se salió de la moto, el compañero lo dejó tirado y parece que él es el que tiene las armas en el bolso. Aquí no va a salir vivo, se va a hacer matar. Esa es la intención de él, no tiene escapatoria”, expresó un vecino.

En los videos compartidos, se observa cómo un oficial apunta su arma hacia el individuo amenazante y efectúa disparos, logrando neutralizarlo. Posteriormente, fue trasladado herido a un centro asistencial, según reportes de testigos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Jorge Urquijo, informó que el sujeto fue reducido después de ser señalado por la comunidad de portar un arma de fuego.

Explicó que, al ser requerido por las unidades policiales, el individuo exhibió un arma de fuego contra los uniformados, quienes reaccionaron rápidamente para reducirlo. Tras ser trasladado a un centro asistencial, lamentablemente falleció, según confirmó el alto oficial.