Video | Violento robo: cuatro delincuentes roban a ciclistas y les disparan a quemarropa

Un grupo de ciclistas en el norte de Bogotá vivió momentos aterradores en la mañana del jueves, 8 de febrero, cuando fueron víctimas de un violento robo.

En un video captado por cámaras de seguridad del área, alrededor de las 5:47 a.m., se observa cómo al menos cuatro delincuentes atacan a tres personas, agrediéndolas y robándoles sus bicicletas.

El hecho tuvo lugar en la carrera 11, cerca de la calle 121, en dirección de norte a sur. En las imágenes, se ve a uno de los asaltantes golpeando a un hombre con chaqueta azul, dejándolo tendido en el suelo.

El contratista Carlos Sierra, una de las víctimas, detalló el traumático suceso, explicó que se dirigía al Alto de Patios cuando fue sorprendido por el violento atraco.

"Yo vivo en Bella Suiza e iba para Patios. A mí me gusta salir siempre en esa ruta, porque en la percepción que tenemos es que la carrera 11 es segura", comentó.

Sin embargo, el viaje se tornó violento cuando se encontró con obstáculos en la ciclorruta y un grupo de personas bloqueando el paso en la vía principal.

"Como a los dos metros del hombre que estaba 'dando vía', uno de los delincuentes se me abalanza y me golpea. Me tumba con todo y bicicleta. Luego, uno de los otros, cuando estoy tendido en el piso, viene y me dispara a quemarropa", relató Sierra, de 45 años.

El atraco dejó pérdidas significativas para las víctimas. Sierra estimó el valor de su bicicleta en cerca de 20 millones de pesos, mientras que a otro afectado le robaron una patineta eléctrica.