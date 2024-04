Centro Intégrate brindó consultas médicas, vacunación y afiliaciones a EPS en Bucaramanga

El evento, que estuvo abierto al público en general, migrantes y retornados, garantizó el acceso a algunos servicios básicos en salud como consultas de medicina general.

La Feria de Salud y Bienestar, organizada por el Centro Intégrate de Bucaramanga, acogió las necesidades de más de 150 personas que lograron recibir atenciones en vacunación, afiliación a EPS, nutrición, laboratorios básicos, prevención del dengue, psicología, medicina general, entre otros.

“La salud es un derecho fundamental, en la ciudad hay una gran cantidad de familias migrantes que no pueden acceder a estos servicios porque no tienen Permiso de Protección Temporal y por ende no cuentan con una afiliación a EPS. Esta es la apuesta más integradora para que ellos reciban una atención adecuada y puedan adaptarse al sistema de salud que tenemos en la ciudad”, aseguró Franklin Villamizar, Coordinador del Centro Intégrate.

Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias bumanguesas, migrantes y retornadas se beneficiaron de este espacio que se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural del Oriente desde las 8.00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

“Somos de Anzoátegui, Venezuela. Mi abuela no cuenta con afiliación a EPS, entonces decidimos venir a ver de qué se trataba el evento y logramos acceder a una cita de medicina general para ella. La atendieron muy bien, le enviaron un medicamento para controlar algunos problemas que tiene con la hipertensión y unos exámenes”, comentó Iscarelis Marín, asistente de la feria.

Según Villamizar, la Feria de Salud y Bienestar fue posible gracias al apoyo de la administración municipal, entidades prestadoras de servicios de salud como el Hospital Universitario de Santander y organizaciones cooperación internacional que se sumaron a la iniciativa y permitieron la oferta de una gran variedad de servicios.

“Esta puesta en escena se ha logrado gracias a la articulación entre Secretaría de Desarrollo Social y el Centro Intégrate. Además, en este caso, hemos canalizado todas estas necesidades a través de la Secretaría de Salud y nuestros aliados de cooperación que son fundamentales para garantizar una atención oportuna”, puntualizó el funcionario.