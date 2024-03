Giro inesperado en el caso del médico colombiano Edwin Arrieta informe forense revela que Daniel Sancho no lo habría asesinado

Desde que se dio a conocer la detención de Sancho por el asesinato de Arrieta el caso ha generado un interés extraordinario especialmente debido a la gravedad de las penas que podría enfrentar incluida la pena de muerte

Fotos tomadas de redes sociales/VANGUARDIA

Compartir

Fotos tomadas de redes sociales/VANGUARDIA

En un sorpresivo vuelco de los acontecimientos previos al juicio contra el ciudadano español Daniel Sancho, acusado del homicidio del reconocido médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, un informe forense reciente ha cuestionado la versión oficial proporcionada por las autoridades tailandesas.

El juicio, que ha acaparado la atención de los medios europeos debido al prominente linaje de Sancho como hijo de las estrellas españolas Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, está programado para llevarse a cabo del 9 de abril al 3 de mayo.

No obstante, la defensa sostiene que el incidente fue un trágico accidente y no un acto premeditado.

Desde que se dio a conocer la detención de Sancho por el asesinato de Arrieta, el caso ha generado un interés extraordinario, especialmente debido a la gravedad de las penas que podría enfrentar, incluida la pena de muerte.

A ocho meses del trágico incidente y justo antes del comienzo del juicio, la defensa de Sancho ha expuesto detalles cruciales de su estrategia legal, enfatizando su intención de demostrar que la muerte de Arrieta fue accidental.

Sancho enfrenta varios cargos, entre ellos el de asesinato premeditado, destrucción de pruebas y mutilación de cadáver.

A pesar de ello, ha declarado su inocencia respecto al cargo de asesinato, alegando que la muerte de Arrieta ocurrió durante un altercado.

Este punto de vista ahora recibe respaldo de un nuevo informe policial tailandés, presentado en el programa de televisión "Caso Abierto", que cuestiona la versión inicial de las autoridades, especialmente la del subdirector de la Policía, popularmente conocido como "Big Joke".

El informe pone en duda la afirmación de que Sancho apuñaló a Arrieta cerca del corazón, una teoría inicialmente respaldada por la exhibición de una camiseta con perforaciones.

De acuerdo con el documento emitido por el Centro de Ciencias Forenses de Tailandia, se registró como un degollamiento e incluso se encontró una fractura en el hueso occipital del cráneo, lo que podría ser un dato determinante para sustentar lo que dijo el español, quien expresó que el cirujano murió como consecuencia de una caída tras una fuerte discusión entre ambos, es decir, no se le podría imputar el delito de asesinato premeditado.

Le puede interesar: Giro inesperado en el caso del médico colombiano Edwin Arrieta: informe forense revela que Daniel Sancho lo habría asesinado

No es la primera vez que la familia del joven de 30 años denuncia la intención de las autoridades de inculpar al chef de asesinato premeditado a toda costa, dado que anteriormente aseguraron que desde un inicio se falsificó su primera declaración, en la que presuntamente él se declaraba culpable de los tres delitos. Sumado a esto, el haberle hecho firmar documentos en tailandés, los cuales no pudo saber de qué trataban pues no contaba con un intérprete presente.

No obstante, la falta de rastros de ADN de Arrieta en los cuchillos examinados desacredita la teoría de que fueron utilizados en el crimen.

Marcos García Montes, líder de la defensa y aunque impedido de participar en el juicio, sostiene que Sancho no planeó el asesinato y que la tragedia ocurrió durante un enfrentamiento físico, resultando en la muerte accidental de Arrieta.



La defensa se esfuerza por evitar la pena capital para Sancho y, además, busca negociar su traslado a una prisión española, reviviendo un caso anterior en el que Sancho fue acusado de agresión.

Mientras tanto, Sancho permanece detenido en la prisión de Koh Samui.