“Sed de venganza”: Irán promete responder al mortífero ataque contra su consulado en Siria

Irán anunció su intención de vengarse después de acusar a Israel de atacar el complejo de su embajada en Siria el lunes.

El personal de emergencia y de seguridad inspecciona el lugar de los ataques que impactaron en un edificio junto a la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria, el 1 de abril de 2024.

Este incidente representa una escalada peligrosa de las tensiones regionales, especialmente en el contexto de la guerra en Gaza, y amenaza con desencadenar un conflicto más amplio en Medio Oriente.

El ataque aéreo en la capital de Siria, Damasco, resultó en la destrucción del edificio del consulado y la trágica pérdida de al menos 7 funcionarios. Entre las víctimas se encuentran Mohammed Reza Zahedi, un alto mando de la Guardia Revolucionaria, y el alto comandante Mohammad Hadi Haji Rahimi, según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

Además, 6 ciudadanos sirios también perdieron la vida, lo que eleva el total de fallecidos a 13, según informó la televisión estatal iraní.

Zahedi, excomandante de las fuerzas terrestres y aéreas de la Guardia Revolucionaria y vicecomandante de sus operaciones, es el objetivo iraní de más alto perfil muerto desde que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la ejecución del general Qassem Soleimani en Bagdad en 2020.

Es importante reseñar que según medios israelíes oficiales informan que se esperó en todo momento a que el cónsul saliera del para atacar al objetivo, y que muchos medios de prensa están diciendo que se atacó la embajada de Irán en Damasco, no es así, es un edificio anexo.

Irán y Siria acusaron a Israel de ser el autor del ataque. Teherán advirtió que habrá una “respuesta seria”, y el poderoso grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán, dijo que el ataque será respondido con “castigo y venganza”. Irán también dijo que haría “responsable” a Estados Unidos por su apoyo a Israel.

El ejército israelí dijo a CNN que no hace comentarios sobre informes extranjeros. Sin embargo, un portavoz militar dijo que Israel cree que el objetivo atacado fue un “edificio militar de las fuerzas Quds”, una unidad de la Guardia Revolucionaria responsable de las operaciones en el extranjero.

“Según nuestros servicios de inteligencia, no se trata de un consulado ni de una embajada”, declaró a CNN el contralmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. “Repito, esto no es un consulado y esto no es una embajada. Esto es un edificio militar de las fuerzas Quds disfrazado de edificio civil en Damasco”.

En un informe realizadopor el New York Times, cuatro funcionarios israelíes no identificados reconocieron que Israel llevó a cabo el ataque; sin embargo, dicha información no pudo ser verificada de forma independiente las afirmaciones de Irán, Siria e Israel.

Por otro lado, Estados Unidos comunicó a Irán que no estaba implicado ni tenía conocimiento previo del ataque, según un funcionario estadounidense.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional declaró: “Estados Unidos no ha participado en el ataque y no lo sabíamos de antemano”. EE.UU. ha “comunicado esto directamente a Irán”, dijo el funcionario estadounidense.

Mortal ataque

Israel ha intensificado su campaña militar contra Irán y sus aliados regionales tras el ataque del 7 de octubre perpetrado por el grupo palestino Hamas, apoyado por Teherán, en el que murieron unas 1.200 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes.

La guerra posterior de Israel en Gaza ha cobrado la vida de más de 32.800 personas, según el Ministerio de Sanidad del enclave asediado. Además, ha provocado destrucción generalizada y ha llevado a más de un millón de personas al borde de la hambruna.

Aunque Israel ha atacado a Irán y sus aliados en Siria durante mucho tiempo, su último ataque aparente en Damasco representa una escalada significativa, tanto por la ubicación como por el objetivo. El edificio del consulado, que incluye la residencia del embajador y está situado junto a la embajada iraní, se considera territorio soberano iraní.

El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, emitió este martes un mensaje en el que afirmaba que los “valientes hombres iraníes castigarán” a Israel y harán que el “régimen del mal se arrepienta” de haber atacado el consulado iraní en Siria, según la agencia estatal de noticias IRNA.

“Esta es quizás la primera vez que el régimen sionista se permite atacar un edificio oficial de la embajada de la República Islámica de Irán, que tenía izada en lo alto la bandera de la República Islámica. Tiene sed de venganza”, declaró en tanto el embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, advirtió que Teherán “se reserva el derecho a tomar medidas recíprocas y decidirá el tipo de respuesta y castigo contra el agresor”.

Y el ministro de Asuntos Exteriores del país, Hossein Amir-Abdollahian, calificó el ataque de “violación de todas las obligaciones y convenciones internacionales” que exige una “respuesta seria” de la comunidad internacional.

Amir-Abdollahian también responsabilizó a Estados Unidos por su apoyo a Israel, subrayando la creciente tensión entre Teherán y Washington.

“Estados Unidos debe responder”, afirmó el máximo diplomático iraní en un mensaje en X.

Teherán convocó al encargado de negocios suizo en las primeras horas del martes hora local para discutir el incidente, añadió Amir-Abdollahian. Suiza representa los intereses de Estados Unidos en Irán.

“Se explicaron las dimensiones del ataque terrorista y del crimen del régimen israelí, y se subrayó la responsabilidad de la administración estadounidense”, dijo Amir-Abdollahian.

Por su parte, el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Faisal Mekdad, calificó el ataque de “flagrante violación de la normativa internacional, especialmente de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″.

Bajo presión

Mientras el Medio Oriente se prepara para una posible respuesta de Irán, Teherán se encuentra bajo presión para demostrar su fuerza después del ataque al consulado, pero sin arrastrar a la región hacia una guerra más extensa.

El aliado paramilitar más poderoso de Irán, Hezbollah, emerge como la opción más probable.

Este grupo militante chií libanés ha estado involucrado en enfrentamientos diarios con las fuerzas israelíes durante casi seis meses. Ha navegado en una línea delicada, tratando de restringir sus operaciones militantes a la zona fronteriza mientras intenta hacer cumplir las normas de enfrentamiento.

Su participación también ha avivado los temores de que el conflicto de Israel en Gaza pueda desencadenar un conflicto regional más amplio.

Hezbollah advirtió el martes que Israel pagaría por el ataque al consulado y alabó a Zahedi y a los demás muertos como “grandes mártires”.

En un comunicado, el grupo afirmó que esa muerte no detendría la “rugiente marea de resistencia popular” y que el enemigo se enfrentaría al “castigo y la venganza”.

En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu también enfrenta importantes presiones internas para asegurar la liberación de los rehenes tomados cautivos durante el ataque terrorista del 7 de octubre.

Durante el fin de semana, miles de personas salieron a las calles de Tel Aviv y Jerusalén en las mayores protestas que ha vivido el país desde el inicio de la guerra contra Hamas. Las pancartas pedían la dimisión del primer ministro y la celebración de nuevas elecciones en Israel.

Sin embargo, el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, culpó a Irán de la escalada de tensiones en la región.

“No voy a comentar ese ataque, pero quiero decirles que en los últimos seis meses, Irán está haciendo que esta región se recrudezca. Es el principal actor”, declaró a CNN.

“[Irán] es el principal actor que hace atrocidades en esta región usando los proxies en Líbano, Siria, Iraq, Yemen”.