Así Rodolfo Sancho se enteró de que su hijo había asesinado a Edwin Arrieta

Durante el inicio del proceso judicial en el que se juzga a Daniel Sancho por el supuesto asesinato premeditado y desmembramiento de Edwin Arrieta en Tailandia, que tuvo lugar el 3 de agosto de 2023, HBO Max lanzó ‘El Caso Sancho’.

Este documental presenta una revisión detallada de los eventos, respaldada por pruebas, testimonios y relatos inéditos, abordando todo lo ocurrido desde el momento en que el chef español fue arrestado por su supuesta participación en el crimen del cirujano colombiano.

El episodio “Cero” tiene como protagonista a Rodolfo Sancho, quien ha decidido romper su silencio por primera vez para relatar en primera persona cómo se enteró de la detención de su hijo a miles de kilómetros de distancia de España. Sancho compartió cómo ha afrontado la intensa atención mediática que rodea este caso y la vida tranquila que llevaba su hijo Daniel, alejado de los reflectores hasta ahora.

Con calma y sin reservas en cuanto a detalles, el reconocido actor compartió frente a las cámaras de la plataforma de streaming que se encuentra “bien” y que, a pesar de la complejidad de la situación, “trato de mantenerme estable, sin altibajos significativos”.

Rodolfo comienza recordando cómo y a través de quién se enteró de la detención de su hijo en Tailandia por presunto asesinato: “El mismo día 5 de agosto, mi hermano Félix me llamó muy conmocionado y preocupado. Le costó mucho decirme exactamente lo que estaba sucediendo. Al final, le pregunté: ‘¿Pero está vivo?’. Y él me respondió que sí, pero que ‘ha ocurrido esto, te lo envío y así’. Y me lo envió y lo leí”.

Se esperaba que sus padres declararan en defensa del chef.

“Sentí esa sensación familiarmente conocida de estar en una película”, confesó, mientras aseguraba que, “a pesar de la estupefacción”, no podía creer lo que estaba ocurriendo.

“Porque Daniel no tiene ese historial criminal o antecedentes delictivos, enseguida me puse en marcha”, comentó Sancho, explicando que contactó con la Embajada Española en Tailandia, donde sabía que su hijo estaba practicando muay thai y cocina tailandesa, para informarse sobre lo ocurrido.

Sancho reveló que al día siguiente de la detención, logró hablar con su hijo: “Fue algo completamente extraño porque le permitían tener el teléfono y todo, y él me contó lo sucedido. No estoy seguro si ya estaba a punto de ir a Koh Samui, las fechas me confunden. Creo que fue el día 7 cuando le permitieron tener el teléfono”.

“Daniel estaba en estado de shock y me contó sobre una pelea con un hombre del que yo no sabía nada, y cómo terminó de manera trágica. La conversación no fue muy larga, la verdad. Le permitían tener el teléfono solo por un tiempo limitado. No hacía falta más. Yo sabía lo que tenía que hacer desde el principio”, reveló el padre del chef español.

Rodolfo también compartió la reacción de su pareja, Xenia Tostado, cuando le informó sobre la detención de Daniel.

“Se quedó impactada. Su reacción fue de total incredulidad y comenzó el espectáculo”, dijo, refiriéndose al revuelo mediático que se ha generado en España en torno a su hijo y a Edwin Arrieta, a quien evita mencionar.

Avanza el caso

Un tribunal en la isla turística tailandesa de Koh Samui inició el martes 9 de abril el juicio contra el español Daniel Sancho, quien enfrenta acusaciones de asesinato premeditado y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta. La familia de Arrieta ha solicitado una sentencia “contundente”.

El acusado, de 29 años y hijo del actor español Rodolfo Sancho, se declaró inocente durante una audiencia judicial en noviembre en relación con este violento incidente ocurrido a principios de agosto en la vecina isla de Koh Pha Ngan, conocida por sus festividades de luna llena.