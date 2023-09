Una crisis de la región

La abogada panameña señaló que la situación que vive actualmente la migración en la región ha derivado en que las personas que tienen que salir de sus países se vean afectadas en todos sus derechos humanos, especialmente las niñas, niños y adolescentes.

“Es el grupo de mayor vulnerabilidad porque se les violan absolutamente todos sus derechos. No solo es la protección a su vida y su integridad, es a su desarrollo, a su felicidad, a jugar, no tienen nada de lo que un niño necesita precisamente en su desarrollo y no se toma en cuenta”, relató.

Sus declaraciones se producen después de que la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) advirtió esta semana de un “aumento sin precedentes de personas migrantes en Centroamérica y México”.

La comisionada de la CIDH aseguró que esta es una crisis que requiere una visión regional, atacar las causas originarias, reconocer por qué la gente se va de su país y atenderlo.

“Eso no lo va a atender Haití solo, pero no lo va a atender México solo, no lo va a atender Panamá solo, por eso esta visión de compromiso”, dijo.

Expresó que así como un día se decidió crear un organismo para los Estados americanos, ahora deben unir fuerzas para enfrentar el flujo migratorio.

“(Es) un llamado a esta voluntad política, porque no deja de ser una voluntad política de los Estados, para un nuevo compromiso americano, atender la migración y que no se diga: ‘bueno, en América se mueren como animales en los trayectos de su migración’, eso no debemos permitirlo como región, como América”, apuntó.