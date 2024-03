Corte Penal Internacional autoriza investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La CPI, sin embargo, consideró que los "procesos penales internos" de Venezuela no reflejaban adecuadamente el alcance del caso y autorizó al fiscal a reanudar la investigación en junio de 2022. La decisión de la Sala de Apelaciones confirma esta autorización, desestimando los argumentos presentados por Caracas.

La decisión de la CPI abre la puerta para que Karim Khan siga buscando pruebas de los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La medida ha sido criticada por el Gobierno de Maduro, que argumentó que la CPI no respetaba el principio de complementariedad, diseñado para evitar que se solapen las investigaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, la CPI ha afirmado su autoridad para investigar crímenes de lesa humanidad en cualquier parte del mundo cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.

Con información de EFE.