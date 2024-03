De no creer: conozca la historia de una mujer que lleva 40 días viviendo en un aeropuerto

“Cada noche que pasa es más difícil poder dormir, poder descansar”, expresa Duliana Sánchez Pereira, una joven venezolana que ha pasado 40 días viviendo en el aeropuerto, una historia que ha capturado la atención de numerosas personas en Lima, Perú.

Esta mujer se ve obligada a dormir en las bancas de la zona de embarque internacional del Aeropuerto Jorge Chávez en Lima, luego de que lo que sería un viaje de vacaciones a Europa se convirtiera en una verdadera pesadilla.

La joven de 28 años compartió con Univisión las difíciles condiciones en las que se encuentra viviendo dentro del aeropuerto, luego de haber sufrido el robo de sus documentos, incluyendo el permiso de residencia en Perú, mientras estaba en Pisa, Italia.

Lea también: Giro inesperado en el caso del médico colombiano Edwin Arrieta: informe forense revela que Daniel Sancho no lo habría asesinado

Aunque pudo reportar el robo y obtener un nuevo pasaporte, las autoridades peruanas no le permitieron volver a entrar al país tras su regreso el mes pasado, argumentando que su documento de identidad estaba "vencido".

“Me dicen que no me pueden permitir el ingreso porque el carnet estaba vencido; yo les explico que fue algo de fuerza mayor, les muestro la denuncia, mis pasajes ida y vuelta y les comento que he vivido cinco años aquí, en Lima”, dijo la mujer a Univisión.