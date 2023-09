Daniel Sancho y Edwin Arrieta no eran amigos de toda la vida. Su relación comenzó el invierno pasado cuando el colombiano conoció al chef español en Istar Club. La relación entre ambos se intensificó en los últimos meses y llegaron a compartir encuentros en restaurantes de alta cocina. Fuentes cercanas a Daniel Sancho aseguran que el colombiano mostró interés en invertir en los proyectos del chef.

Hay muchas dudas sobre si Daniel Sancho y Edwin Arrieta eran pareja sentimental. Sin embargo, su entorno más cercano asegura que Sancho no es gay y este periódico conoce varias relaciones heterosexuales del chef con mujeres. No obstante, su círculo más cercano admite que el presunto asesino confeso de Edwin “tenía una doble vida” que no compartía con sus allegados.

La única certeza sobre la vida sentimental de Daniel Sancho es que tenía una novia desde hace cinco años. Su nombre es Laura M. y ambos compartieron viajes transatlánticos. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que durante los últimos meses la relación había vivido numerosos altibajos e incluso hablan de infidelidades por parte del chef.