En circunstancias normales, no sería una cifra inusual, ya que en Dajabón hay un trasiego importante de gente que cruza la frontera desde Haití y regresa en el mismo día, pero en la actual situación se trata de personas que residen hace tiempo en República Dominicana y que vuelven a su país con todas sus pertenencias.

El sábado, un día después de que empezara a aplicarse la medida, llegaron a salir unas 5.000 personas solo por ese paso -los de Elías Piña, Jimaní y Pedernales no están teniendo tanta afluencia-, según las fuentes y, a partir de entonces, salen alrededor de 1.000 o 1.500 personas por día.

Las autoridades dominicanas no han proporcionado hasta el momento cifras oficiales del éxodo, pero fuentes oficiosas señalaron que Dajabón, en el noroeste dominicano, está siendo el principal punto de salida del país desde que se decretó el bloqueo fronterizo.

“Yo ahora no puedo vender nada, por eso ahora voy para mi casa” en Haití. “Si las cosas están bien vuelvo, pero si no hay vida, me quedo”, afirmó la mujer, una de las pocas personas que accedió a dar declaraciones.

También hay quien abandona el país denunciando el hostigamiento que sienten como haitianos. Un hombre conocido como “el blanco”, según dijo a EFE, relató con indignación que ha vivido en territorio dominicano desde 2009 y tenía una vida hecha.

“Pero ya me cansé. Ellos entraron a robar todo lo que yo tenía. A las 4.00 de la mañana se metieron a la casa a robar” todo lo que tenía valor. Al preguntarle quién fue, respondió: “Di que un grupo ladrón, di que Migración”.

“Ya uno se cansó de ese grupo ladrón, maltratado uno que estaba”, así que “me voy y me quedo en mi país que puedo alquilar una casa por un año y no va a venir nadie a revisar mi casa y abrir la puerta”, agregó.

Sin cifras oficiales

Además de aquellos que se marchan voluntariamente, están todos los ciudadanos haitianos en situación irregular que son deportados por la Dirección General de Migración (DGM), institución que de forma periódica suele informar del número de retornados forzosos que llevan a los pasos fronterizos en autobuses o camiones.