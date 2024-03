Giro inesperado en el caso del médico colombiano Edwin Arrieta: informe forense revela que Daniel Sancho no lo habría asesinado

No obstante, la defensa sostiene que el incidente fue un trágico accidente y no un acto premeditado.

A pesar de ello, ha declarado su inocencia respecto al cargo de asesinato, alegando que la muerte de Arrieta ocurrió durante un altercado.

Este punto de vista ahora recibe respaldo de un nuevo informe policial tailandés, presentado en el programa de televisión "Caso Abierto", que cuestiona la versión inicial de las autoridades, especialmente la del subdirector de la Policía, popularmente conocido como "Big Joke".

El informe pone en duda la afirmación de que Sancho apuñaló a Arrieta cerca del corazón, una teoría inicialmente respaldada por la exhibición de una camiseta con perforaciones.

De acuerdo con el documento emitido por el Centro de Ciencias Forenses de Tailandia, se registró como un degollamiento e incluso se encontró una fractura en el hueso occipital del cráneo, lo que podría ser un dato determinante para sustentar lo que dijo el español, quien expresó que el cirujano murió como consecuencia de una caída tras una fuerte discusión entre ambos, es decir, no se le podría imputar el delito de asesinato premeditado.

No es la primera vez que la familia del joven de 30 años denuncia la intención de las autoridades de inculpar al chef de asesinato premeditado a toda costa, dado que anteriormente aseguraron que desde un inicio se falsificó su primera declaración, en la que presuntamente él se declaraba culpable de los tres delitos. Sumado a esto, el haberle hecho firmar documentos en tailandés, los cuales no pudo saber de qué trataban pues no contaba con un intérprete presente.

No obstante, la falta de rastros de ADN de Arrieta en los cuchillos examinados desacredita la teoría de que fueron utilizados en el crimen.