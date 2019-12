La presidenta de la cumbre del clima de Madrid (COP25) y ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, aseguró este domingo que no está satisfecha con sus resultados, a pesar de que “hemos puesto corazón y esfuerzo por buscar acuerdos”.

La ministra, en su discurso de clausura de la conferencia, instó a dar “una respuesta más solida, urgente y ambiciosa” para enfrentar la crisis climática.

La cumbre de Madrid, la más larga de la historia de este tipo de eventos y en la que han participado representantes de unos 200 países, se cerró este domingo tras aprobar un documento titulado “Chile-Madrid. Tiempo de actuar”.

“No estamos satisfechos”, se quejó Schmidt, antes de precisar que “queríamos cerrar el Artículo 6 para implementar un mercado de carbono robusto con integridad ambiental, enfocado en generar recursos para transitar hacia un desarrollo sustentable, basado en bajas emisiones y resiliente al clima”, algo que no ha sido posible.

“Es triste no haber podido llegar al acuerdo final, estuvimos tan cerca”, añadió, aunque existe un avance “concreto que nos hace mirar con esperanza que este mecanismo sólido, se encuentra más cerca”.

También dijo que cree que “dejamos como legado un texto ambicioso y ambientalmente sólido que permite generar las bases para un mercado de carbono sin doble contabilidad y entregando recursos para su adaptación”.

Los ciudadanos del mundo “nos están pidiendo avanzar más rápido y mejor en materia de finanzas, en adaptación, en mitigación y en generar mejores condiciones de vida para enfrentar el cambio climático”, aseguró la ministra chilena.

Por otra parte, la presidenta de la COP25 agradeció “especialmente a España por acoger” el evento, tras renunciar Chile a organizarlo por la crisis social que padece el país andino.

Schmidt destacó igualmente el acuerdo en materia de género aprobado: “un plan de acción para fortalecer el rol y empoderar a las mujeres en sus respectivas comunidades locales, y darles herramientas para enfrentar los efectos del cambio climático a las que son las más vulnerables”.

Otro de los temas que destacó y al que Chile otorgó un papel protagonista, son los océanos, “sistemas esenciales de mitigación de efectos del cambio climático y que afectan a la vida de millones de personas”.

En la conferencia se impulsó que los países “incluyan a los océanos en sus NDC (compromisos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero)”.

No obstante, para Schmidt todo esto “claramente, no es suficiente (...) el mundo nos está mirando y los acuerdos alcanzados por las partes no son suficientes para abordar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático”, ya que “aún no existen los consensos para aumentar la ambición en los niveles que necesitamos”.

Schmidt finalizó su comparecencia con un llamamiento al mundo: “fortalecer la acción política y acelerar la acción climática” y ofrecer la respuesta “más sólida, urgente y ambiciosa” que están reclamando las nuevas generaciones.