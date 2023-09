En una entrevista este lunes en el popular canal de Youtube Hugo Décrypte, elaborado por Hugo Travers y que tiene algo más de dos millones de seguidores, Macron abordó cuestiones relacionadas con las preocupaciones de los jóvenes, como la ecología o la salud mental, y también la educación, en un comienzo de curso que a nivel político estuvo muy marcado por la prohibición de la abaya.

“La escuela debe permanecer neutra: yo no sé cuál es su religión, usted no sabe cuál es la mía”, sostuvo Macron, y argumentó que la abaya es un símbolo religioso, utilizado para identificar a estudiantes musulmanas, y que, en la lucha por preservar la laicidad, no se puede “abandonar” a los profesores y a los directores de los centros.

En este sentido, advirtió que “no podemos hacer como si no hubiéramos tenido el asesinato de Samuel Paty”, en referencia al profesor que fue asesinado en octubre de 2020 en un acto de terrorismo islamista, tras haber dado una clase sobre libertad de expresión en la que mostró una caricatura de Charlie Hebdo sobre el profeta Mahoma.

Macron aseveró que no busca hacer un “paralelismo” ni estigmatizar a nadie, pero puntualizó que no se puede “esconder el polvo debajo de la alfombra”.

“Le recuerdo solo que en mi primer quinquenio lo peor ocurrió”, señaló.

El presidente también se mostró contrario a la utilización en la escuela pública de cualquier prenda “excéntrica” y por ello dijo que el Gobierno va a “experimentar” con uniformes escolares obligatorios o con códigos de vestimenta unificados.

La larga conversación, de alrededor de una hora, tocó otros temas, como la inflación, respecto a la que Macron admitió que “algunos grupos agroalimentarios están haciendo beneficios excesivos”, o el acoso escolar, sobre el que prometió medidas nuevas en los próximos meses.

La salud mental ocupó otro bloque de preguntas en el que presidente reconoció que no hay suficientes psicólogos y psiquiatras en Francia y afirmó que hay que hacer hincapié en la prevención: “como los incendios forestales, que hay que ver más allá de los bomberos”.

El jefe de Estado galo defendió las medidas de transición ecológica de su Gobierno, pero en el debate sobre el avión y el tren rechazó que la industria aérea se beneficie de ventajas fiscales y achacó el alto precio de los billetes de tren a que durante muchas décadas el sector ferroviario no fue reformado.

Rechazó, no obstante, que dejar de tomar el avión sea una solución para el cambio climático y se apoyó en adelantos por venir como los aviones de hidrógeno y los combustibles sostenibles SAF.

También llamó a que los alumnos de 11 y 12 años planten un árbol al llegar a su curso escolar (sexto) para contribuir al objetivo de reforestar Francia en diez años con mil millones de árboles.