La muerte del máximo líder del Ejército iraní, Qasem Soleimani, en un bombardeo estadounidense en Iraq, amenaza con escalar un conflicto y desencadenar consecuencias difíciles de predecir en una volátil región como Medio Oriente.

Soleimani, el hombre más poderoso del régimen de los ayatolas, era considerado el estratega de las fuerzas iraníes en la zona. Murió ayer de madrugada junto con otras siete personas, entre ellas Abu Mahdi al Muhandis, el líder de Hezbollah en Iraq, en un ataque con drones a un convoy cerca del aeropuerto de Bagdad.

Este ataque selectivo pondrá en tela de juicio el futuro de la presencia militar estadounidense en Iraq, después de casi 17 años de liderar una coalición internacional para derrocar al presidente Sa-ddam Hussein, y luego la ocupación en ese país.

Hoy, Iraq es un estado fallido convertido en ‘teatro de operaciones’ de facciones rivales y potencias extranjeras, bajo la influencia del terrorismo del Estado Islámico.

El asesinato del general Soleimani tiene varias implicaciones, estima Víctor De Currea-Lugo, periodista y experto en conflictos.

En primer lugar, destaca que es uno de los históricos líderes de la Guardia de la Revolución iraní, muy cercano al ayatola Alí Jamenei, quien de hecho ya prometió “vengar” su muerte. Es más, hay quienes lo interpretan como una “declaración de guerra” de Estados Unidos contra Irán.

Otra implicación, según el analista político, es que el ataque ocurre en territorio iraquí, donde varios países se disputan la influencia, entre ellos EE.UU. e Irán.

Por otro lado, su muerte es la respuesta al reciente asedio a la Embajada estadounidense en Bagdad por parte de milicias chiíes con el apoyo de Irán, lo cual a su vez es la respuesta a bombardeos norteamericanos en la zona, señala.

“Lo que uno ve es una escalada militar de ambos lados”, resume. Y en todo este contexto, identifica una clara geografía de disputa: Iraq.

Ahora bien, más allá de la narrativa y de la retórica de guerra, De Currea-Lugo prevé una respuesta por parte de Irán, “pero esa respuesta no necesariamente será en contra de Estados Unidos, si no para sus aliados o intereses en la región, y no necesariamente en poco tiempo sino que puede darse en semanas”.

Lo cierto, es que no hay que subestimar a la república islámica, que no es actor débil internacional que se deja intimidar en su propia zona de influencia.

“Realmente quien detiene el terrorismo en Medio Oriente es Irán y quien detiene al Estado Islámico, y Trump está tratando es de evitar el juicio político en su contra o por lo menos, posponerlo”, opina.

La muerte de Soleimani es trascendente, porque era el segundo al mando dentro de las fuerzas revolucionarias de Irán y además, una figura con mucho peso dentro del orden político iraní, añade en ese sentido, Alejandro Alvarado, abogado y analista internacional.

Incluso no descarta una confrontación armada en una zona que ya de por sí es un “polvorín”, refiriéndose a los procesos de inestabilidad que se viven en Siria, Líbano y Egipto.

“Seguramente esto va a llevar a que la violencia en esa zona se exacerbe”, advierte Alvarado, quien también ve probable una serie de ataques terroristas, que es “la consecuencia lógica de todo esta violencia que ocasiona Estados Unidos en Iraq e Irán”.

En esa línea, califica la política internacional de Trump de “errática”, porque inicia su mandato con un proceso de negociación con Irán, un acuerdo de desarme nuclear progresivo, que Estados Unidos empieza a incumplir, de manera unilateral y vuelve a empujar a la república islámica a una posición beligerante.

Le puede interesar: Irán: guerra o paz