Laura Gualdrón: Transformando vidas con su arquitectura sostenible

El Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA en Copenhague 2023 busca hacer de la arquitectura una herramienta central para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y es el evento más grande del mundo sobre Arquitectura Sostenible.

Laura y el equipo de la universidad italiana plasmaron sus investigaciones en el artículo “Design for healthcare Surge. A Toolkit for the African Region”, que recibió el International Innovative Health Design Awards de la Unión Internacional de Arquitectos.

Este premio tiene como objetivo celebrar el papel esencial que desempeñan los arquitectos en el bienestar social y ambiental y abordar cómo la arquitectura y la investigación arquitectónica centrada en el diseño para la salud pueden ayudar a mitigar el impacto de futuras calamidades.

“El artículo presenta la metodología de diseño utilizada para desarrollar los centros de excelencia, que hace énfasis en los aspectos sociales y medioambientales, y que puede ser un conjunto de herramientas prácticas para apoyar el futuro desarrollo de centros similares en diferentes contextos y condiciones en África”, explica Laura.

Su inspiración provino del trabajo de Francis Kéré, especializado en arquitectura social y ecológica situaciones difíciles. Su objetivo es que su arquitectura sea un factor de cambio y que fomente el bienestar y que fortifique el tejido social, afirma.

Laura Juliana Gualdrón conversó con Vanguardia sobre el proyecto y cómo llegó desde Bucaramanga hasta Italia para lograr este gran reconocimiento.