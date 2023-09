Lea también: Habló mujer que compartió con Daniel Sancho luego de asesinar a Edwin Arrieta

En una descripción gráfica del altercado, Sancho relató: “Yo le dije que lo siento, esto tiene que acabar ya. No quiero hacerlo más. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió. Me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre”.

Contrastando marcadamente con esta confesión, una reciente publicación de la revista ¡Hola! resaltó una entrevista postuma con Edwin Arrieta, efectuada en enero, en la que compartió sus ambiciones de iniciar una aventura culinaria en España, colaborando con Daniel Sancho. Edwin Arrieta, dedicado en cuerpo y alma a su práctica médica, había estado considerando una expansión hacia España, además de sus proyectos en Chile y Argentina.