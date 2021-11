Por lo menos así se desprende del indicment que una corte federal de Nueva York tiene en contra del profesor Bruce Bagley, quien también está preso en Estados Unidos por ayudar a esconder dinero ilícito del régimen venezolano precisamente por la intermediación de Saab.

En efecto, en el documento de 27 páginas –dado a conocer por la agencia AP y otros medios estadounidenses en la mañana de este miércoles– queda explícito que Saab se había acercado a fiscales federales desde 2019 para entregar información sobre el entramado corrupto por el que Maduro y sus cómplices han logrado esconder su fortuna.

Esos encuentros se habrían dado en Colombia y Europa, pero fueron previos a la acusación formal que le hizo Estados Unidos a Saab por ayudar a lavar al menos 350 millones de dólares del régimen emanados de la malversación de las llamadas cajas Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción), la cual derivó en su extradición desde Cabo Verde hacia Florida.

La información que tiene en su poder el Departamento de Justicia sobre Maduro, entregada por Saab en 2019, habría servido de base para desarrollar parte las acusaciones que tiene el régimen venezolano en varias cortes federales y por las cuales, incluso, ha terminado salpicados su esposa de Cilia Flores, al igual que de los hijos adoptivos del jefe del régimen –Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores– y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

De hecho, El Colombiano reveló en su momento que Saab ha explorado la posibilidad de ahondar en esta información a cambio de salvar a su hijo, Shadi Nain Saab Certain, quien también está empapelado en Estados Unidos y podría terminar cobijado por un pedido de extradición. No obstante, esto aún no se ha concretado.

En este contexto es que Bagley, quien hasta hace poco fue un reputado investigador sobre temas de lavado de activos de la Universidad de Miami –y asesor de varios gobiernos latinoamericanos–, está citado para una audiencia este 15 de noviembre, durante la cual aceptará los cargos de blanqueo y comenzará a delatar a más cómplices, entre ellos algunos colombianos relacionados con el mundo del derecho penal.

Y al día siguiente, el 16 de noviembre, está citado Saab, quien –contrario a Bagley– tiene pensado declararse inocente de la acusación y rechazar el cargo que se le imputa, pero lo cual podría ser tan solo una jugada jurídica para explotar si puede o no concretar un acuerdo que le permita salvar a su hijo.

En todo caso, el hecho de que el propio Balgley –quien se enfrenta a una condena de hasta 57 meses de cárcel–confirme que Saab sí reveló información de Maduro y de su régimen, aunque fuese antes de su captura y extradición, deja entrever que un acuerdo con el barranquillero podría ser más que viable.