Sunak es el nuevo líder conservador y será primer ministro británico

Para participar en estas primarias, los aspirantes debían demostrar que tenían el apoyo de, al menos, cien miembros del grupo parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes (cámara baja).

Pocos minutos antes del anuncio de Brady, la otra aspirante a este proceso interno, la líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, había anunciado en su cuenta de Twitter que se retiraba de estas primarias y que daba su respaldo a Sunak.Con la retirada de Mordaunt, Sunak se convirtió automáticamente en el nuevo líder conservador, sin necesidad de que los afiliados al partido -unos 160.000- tuvieran que votar.

"Estos son tiempos sin precedentes. A pesar del calendario apretado para el concurso de liderazgo, está claro que los colegas sienten que hoy necesitamos certeza", dijo Mordaunt, en referencia al claro respaldo que Sunak había obtenido entre sus compañeros de filas.Sunak había conseguido el apoyo de más de la mitad de los diputados conservadores, pero Mordaunt, según los cálculos de las cadenas británicas, solo contaba con 27 declarados públicamente.

El nuevo líder del Partido Conservador, que fue ministro de Economía en el Gobierno de Boris Johnson, espera hablar esta tarde en privado a su grupo parlamentario.

Aunque aún no está confirmado, se espera que Sunak asuma el cargo de primer ministro este martes, una vez que tenga una audiencia con el jefe del Estado británico, el rey Carlos III.El domingo, Johnson -que dimitió el pasado julio- confirmó que no aspiraba al liderazgo del Partido Conservador por considerar que no podía gobernar con una formación muy dividida.

Por su parte, al lanzar el domingo su candidatura, Sunak declaró en su cuenta de Twitter que el Reino Unido afronta una "profunda crisis económica" y que su objetivo es superarla.

"La elección que haga ahora nuestro partido decidirá si la próxima generación de británicos tendrá más oportunidades que la última. Es por ello que me presento para ser vuestro próximo primer ministro y líder del Partido Conservador", señaló Sunak.

El político, de 42 años, agregó que estuvo a cargo de la Economía en unos momentos "muy duros" para el país, en referencia a las ayudas que tuvo que organizar durante la pandemia, pero advirtió de que "los desafíos que afrontamos son aún mayores".