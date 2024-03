Lealtad vs. Fidelidad

Compartir

Estas dos palabras son tan fuertes que pueden definir nuestra felicidad. Yo prefiero la primera que la segunda. Si se es leal se es fiel, pero no necesariamente por ser fiel se es leal. Yo quiero serle fiel a mi esposo y que él me sea fiel. Pero que sea porque le nace y no porque se reprima. Porque es leal a nuestro afecto, a nuestro compromiso de vida.

Un buen ejemplo son las mascotas. Generalmente vuelven a la casa porque son leales, porque quieren, nadie las obliga, saben que ahí hay un amo que las quiere y las protege, así afuera encuentren muchas tentaciones. Y no son fieles. Tal vez a muchos les parezca salido de tono la comparación, pero si ven más allá encuentran el significado.

En una reunión a la que me invitaron, se encontraron una pareja que se había separado porque ella le había sido infiel, al que se supone era el ‘hombre ideal’: churro, con plata y enamorado. Por andar metido de cabeza en el trabajo la descuidó y ella, no exigió su sitio, sino refugio en los brazos de otro. No se hablan. Él nunca la perdonó. Pero me llamó la atención lo que dijo, y que más tarde ella confirmó. “No la quiero, pero soy leal a mis principios, porque es la mamá de mis hijos. Si ella está bien, mis hijos también”. Y ante la burla de sus amigos, insistió: “Quiero que ella esté bien para que mis hijos no crezcan con resentimiento ni con ella, ni conmigo”. De bobo no tiene nada. Ella misma dice que es tan buen hombre: jamás le saca en cara nada, le da lo justo (sin excesos) y le dio la lección de su vida: es mejor ser leal que fiel. Sin juzgar: ella por su infidelidad perdió su tranquilidad y esposo. Gracias a su lealtad él conserva su tranquilidad y la de sus hijos.

Lealtad significa, que así peleemos con una amiga, no usemos ni sus secretos, ni sus debilidades para hundirla. Al leal no le importa el qué dirán, siempre defiende sus ideales. Lealtad es cuando callamos porque hace más daño hablar. En la fidelidad se cumple porque hay un compromiso, en la lealtad se cumple porque se cree, así, sencillo.

Usted decidirá de qué lado quiere estar. Por mi parte, soy fiel con los otros y leal conmigo misma. Eso me ayuda a dormir tranquila.