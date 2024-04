‘Ola’ de violencia en Barrancabermeja será llevada al consejo de seguridad nacional

Tras el incremento exponencial de la criminalidad en lo corrido del año en Barrancabermeja, el Gobierno discutirá en el consejo nacional de seguridad las medidas para el puerto petrolero.

Aumenta la criminalidad en Barrancabermeja.

La criminalidad en aumento en Barrancabermeja, que en lo corrido de 2024 deja 37 asesinatos y 17 personas heridas por fusil, encendió nuevamente las alarmas en el Gobierno Nacional que una vez más, evaluará la crítica situación de inseguridad del distrito en el próximo consejo nacional de seguridad.

Así lo anunció Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, al señalar que la ‘ola’ de violencia que se ha venido registrando en el Magdalena Medio y específicamente en Barrancabermeja no se puede tratar como un hecho aislado y debe ser atendida con políticas y acciones territoriales.

“Es un tema que hay que ponerle todo el cuidado. La primera acción es llevar el tema al Consejo Nacional de Seguridad. Esto no se puede manejar simplemente como una cosa ahí, aislada, que no está pasando nada, no, allá están pasando cosas muy delicadas y en el Consejo Nacional de Seguridad, que preside directamente el presidente de la República, el ministro de Defensa, todos los comandantes de las distintas fuerzas de policía y militares, así como el Director Nacional de Inteligencia, tiene que salir una política de acción sobre el territorio”, señaló Velasco.

Creo que lo que está sucediendo en Barrancabermeja le debería doler a todo el país. Este año llevamos más de 50 muertes violentas y la gran mayoría por la misma razón: LA EXTORSION.

Personas que conocí. Emprendedores. Dueños de negocios. Amigos… están siendo asesinados. pic.twitter.com/3y8OxXlKS7 — Gustavo Moreno Senador !🇨🇴🔋 (@GustavoMoreno__) April 9, 2024

Extorsión, el punto en común

El anuncio del Gobierno Nacional se da luego de las alertas elevadas por el senador santandereano, Gustavo Moreno, del partido En Marcha, al advertir que en lo corrido del 2024, (cuatro meses), en el puerto petrolero se han registrado más de 50 muertes violentas y la gran mayoría por la misma razón: la extorsión.

“Creo que lo que está sucediendo en Barrancabermeja le debería doler a todo el país. Este año llevamos más de 50 muertes violentas y la gran mayoría por la misma razón: la extorsión. Personas que conocí. Emprendedores. Dueños de negocios. Amigos… están siendo asesinados.”, manifestó el senador Moreno.

En el consejo de seguridad con enfoque de género que se hizo en Barrancabermeja, organizaciones sociales expresaron su preocupación por la situación de violencia en contra de las mujeres. Exigen acciones urgentes.

En marzo del 2023, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, lideró un consejo de seguridad en Barrancabermeja en el que anunció medidas extraordinarias con las autoridades militares para luchar contra la delincuencia.

El pasado 4 de enero, cuatro días después de su posesión, el gobernador Juvenal Díaz lideró una reunión similar debido al aumento de la criminalidad en el distrito. Sin embargo, las acciones institucionales han sido insuficientes.