Balance 100 días: las primeras decisiones del alcalde Campo Elías Ramírez en Girón

La recuperación de la seguridad, austeridad en el gasto, proyección de obras y política social han sido las claves del inicio del gobierno de Campo Elías Ramírez, quien se estrena en un cargo de elección popular.

Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón.

Aunque continúa con el legado que logró imponer ocho años atrás su hermano, el exalcalde Jhon Abiud Ramírez, esta era la primera vez que Campo Elías Ramírez asumía un cargo de elección popular.

Es así como el pasado primero de enero se estrenó en la política al asumir como el alcalde de Girón para el cuatrienio 2024 - 2027, al haber ganado las elecciones en octubre del 2023 con más de 35 mil votos.

A pesar de su corta experiencia en cargos uninóminales, Ramírez llegó a poner la ‘casa en orden’, principalmente con dos enfoques: la seguridad y la reorganización administrativa de la Alcaldía, con el objetivo de reducir el déficit del ente territorial.

Reestructuración administrativa

Solo 48 horas después de haber asumido funciones como alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez tomó las primeras decisiones para cumplir con uno de los principales anuncios que había hecho en campaña, reducir el gasto en el histórico municipio.

Justamente, una de sus primeras actuaciones como nuevo mandatario fue firmar y expedir los decretos 001 y 002 de 2024, mediante los cuales suprimía 56 cargos de la planta de personal de la administración municipal, que habían sido creados en el 2016.

Ramírez advirtió que con esta determinación el municipio comenzaba un plan de austeridad que lograría un ahorro de hasta $10 mil millones cada año.

Sin embargo, semanas después el gobernador Juvenal Díaz demandó la legalidad del Acuerdo municipal 060, del 26 de diciembre del 2023, aprobado por el anterior Concejo de Girón, mediante el cual se autorizó al alcalde la reestructuración de la planta de personal de la administración municipal, por falta de socialización del proyecto.

Seguridad en Girón

Al igual que el resto de mandatarios de los municipios conurbados, la recuperación de la seguridad de Girón fue una de las propuestas principales de Ramírez en campaña. Para tal fin, con solo tres días en el cargo como mandatario de los gironeses, expidió el decreto a través del cual restringía el consumo y distribución de sustancias psicoactivas en parques, escenarios deportivos públicos y privados y áreas cercanas a los entornos escolares del municipio.

De esta manera se convirtióel primer mandatario del área metropolitana en restringir el consumo de dichas sustancias.

Gobierno en los barrios

Además, el gobierno Ramírez continuó con la implementación de programas sociales en los diferentes barrios de Girón con servicios y ofertas institucionales para los gironeses, estrategia de gobierno que empezó a implementar su hermano, el exalcalde Jhon Abiud Ramírez, y que retomó su excuñada, la exalcaldesa Yulia Rodríguez, quiénes lo antecedieron en el cargo.

Para el historiador y analista político Julio Acelas, a pesar de las acciones emprendidas por el alcalde Campo Elías Ramírez, para desmarcarse de los lazos políticos de su familia, sus prácticas gubernamentales continúan siendo las mismas del grupo político al que pertenece.

“Hay que decir que, primero, en tres meses solamente se puede echar andar y consolidar la narrativa que ganó; dos, un estilo de gobierno; y tres, un equipo de trabajo. El de Girón, al igual que en Floridablanca y Piedecuesta, es un alcalde elegido por la clase política, sin rupturas tradicionales, haciendo parte del mismo entramado político que llevó a Girón a la crisis, endeudó el municipio y puso unas obras a andar”, asegura Acelas.

En materia política, Ramírez, como varios alcaldes, ha tenido que enfrentar una demanda por doble militancia que avanza en el Tribunal Administrativo de Santander.

La opinión de la ciudadanía

Carmen Rincón

La inseguridad en Girón es impresionante. Siempre está la zozobra de en que momento una moto lo tumba, hay mucho ladrón, hay muchas inseguridad.

Carmen Rincón, residente de Girón.

Luis Ordóñez

La gestión del alcalde hasta ahora ha sido buena, por lo menos en el sector donde yo vivo ya no se ve tanto delincuentes porque hay mayor presencia de la Policía y las autoridades.

Luis Ordóñez, habitante Girón

María Ortiz

Con nosotros los vendedores ambulantes no ha sido la mejor administración ya que nos afectó muchísimo al reubicarnos en el Malecón donde el comercio no están movido para nosotros.

María Ortiz, comerciante informal de Girón

Reynaldo Cárdenas

No he visto nada bueno, porque en el parque no le han hecho nada. En el barrio la inseguridad está tenaz, muchachos sin oportunidades y mucha basura.

Reynaldo Cárdenas, residente de Girón

Silvia Peña

Ha sido una gestión excelente. Ha estado presente con la Policía en los diferentes barrios del municipio supervisando que la seguridad en Girón.

Silvia Peña, habitante de Girón.

Ovidio Carreño

No se ve mayor gestión del gobierno. La Alcaldía está como quieta, no se ven mayores obras, cuando estaba John Abiud, el hermano, sí se veía movimientos, obras, pero parece estancada.

Ovidio Carreño, residente de Girón.

La segunda era de la transformación en Girón

Columna del alcalde Campo Elías Ramírez - Especial para Vanguardia

Ser directos, hablar de frente y con la verdad, ha sido la mejor apuesta para dar a conocer la realidad de una ciudad y saber cómo responder a las necesidades que existen.

Los gobernantes debemos actuar desde el pensamiento de las comunidades, en el sentir de cada uno. Es ahí, donde se conocen las problemáticas de la sociedad, que traducen la falta de oportunidades.

Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón

Es importante que el mandatario y todo su equipo de trabajo, piensen en cómo llevarle nuevas propuestas a los ciudadanos, a través de la salud, la seguridad, la movilidad, el deporte, la cultura, el arte, desde el desarrollo social y administrativo. Que siempre se esté pensando en mejorar la competitividad y productividad para trascender el equivalente económico y financiero de las familias.

En 100 días, la segunda era de la transformación en Girón ha marcado resultados significativos gracias a los cinco ejes de gobierno implementados: 48 obras que transforman el territorio, cerca de 50 programas sociales gratuitos, siendo una administración afectiva y efectiva, llevando ocio y recreación a los barrios y teniendo clara una visión a largo plazo para lograr el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de empleo en los gironeses.

Hoy, tenemos una Administración que ha logrado convertir al municipio más próspero, seguro, con proyección de crecimiento económico a través de cuatro pilares fundamentales: seguridad, movilidad, oportunidades y obras. Es así, como estamos impactando a niños, niñas, adolecentes, adultos mayores, mujeres, al sector empresarial e industrial y toda la población de nuestro Monumento Nacional.