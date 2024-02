$!Aplazan, pero no suspenden, la controvertida licitación del colegio Tecnológico por $37 mil millones

A pesar de la solicitud de suspensión elevada en las últimas por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, sobre el controvertido proceso licitatorio PAF-ATBUCARAMANGA-O-125-2023, Findeter solo pospuso la fecha para la audiencia de la adjudicación del millonario contrato que hasta la fecha no cuenta con la licencia social de la comunidad estudiantil.

La audiencia estaba programada para este miércoles 7 de febrero a las 9:00 de la mañana.

El alcalde Jaime Beltrán le había solicitado a las directivas de Findeter suspender la convocatoria pública hasta tanto todas las obras a realizar no fueran socializadas con las directivas, egresados, veedurías y toda la comunidad estudiantil del Tecnológico, quienes se oponen a las modificaciones en la fase III del proyecto.

“Solicitamos la suspensión de la convocatoria hasta tanto se le dé una explicación a la comunidad educativa del porqué de las obras, según denuncian los padres de familia, Lo que nos piensan construir no satisface las necesidades de la institución educativa. Nos quitaron el auditorio y ese escenario no está incluido en los nuevos diseños. Es probable que mañana Findeter adjudique el contrato y la Alcaldía tiene conocimiento que desde hace tiempo le estamos diciendo que debe suspender, porque los diseños no fueron socializados con la comunidad”, manifestó Beltrán.

Para la comunidad estudiantil del colegio Dámaso Zapata, los estudios y diseños con los cuales se adelanta el controvertido proceso licitatorio “no cumplen con los requisitos mínimos de las necesidades imperiosas y actuales que claman” estudiantes y familias de la institución educativa.

“Estos diseños en mención que corresponden a la fase III, que fueron presentados de manera somera y simple, sin un proceso adecuado de revisión y cocreación con la comunidad educativa de la institución, es la causa de la insatisfacción total con los actuales diseños. Esto traería como consecuencia, que de llegarse a hacer esas construcciones con esos diseños, se conviertan en un elefante blanco que la comunidad en general recordaría en el tiempo”, señala la comunidad.

