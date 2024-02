$!Alcalde pide a Findeter suspender polémica licitación para obras del Tecnológico

Se trata de la convocatoria número PAF- ATBUCARAMANGA-O-125-2023, que tiene por objeto “las adecuaciones de estas obras” que, a juicio de los demandantes, no son las que se deben promover en la institución.

Como se recordará, las obras de la Institución Educativa ‘Dámaso Zapata’, más conocido como el ‘Tecnológico, han sido cuestionadas por la comunidad educativa e incluso cursa una acción de tutela, en contra de la Alcaldía de Bucaramanga, entablada por el Consejo Directivo, la Asociación de Egresados y la Veeduría Ciudadana, con la que la comunidad educativa denunció una presunta vulneración al derecho fundamental a la educación en condiciones de disponibilidad y accesibilidad material de acuerdo a sus necesidades académicas de los niños, niñas y adolescentes que adelantan sus estudios en este prestigioso plantel.

La demanda, que fue radicada en el Juzgado 25 Penal Municipal, pretende llamar a las autoridades por presuntas irregularidades en licitación por $37.223 millones para la construcción, ampliación y mejoramiento del Tecnológico.

De acuerdo con Martínez Beltrán, “solicitamos la suspensión de la convocatoria hasta tanto se le dé una explicación a la comunidad educativa del porqué, según denuncian los padres de familia, la obra no fue socializada con ellos. Es Findeter el que debe dar la explicación, ya que los recursos le fueron transferidos en el mes de diciembre pasado. Los padres de familia denuncian que la anterior administración (la del entonces alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey) no socializó el proyecto con ellos”.

“Como alcalde, yo lo que he elevado a Findeter es la suspensión de las obras, hasta tanto los ciudadanos tengan claridad de este asunto”, recalcó.

Y agregó: “Como Findeter tiene otro modelo de contratación, al final yo no puedo intervenir en dicho modelo. Estoy esperando respuesta de ellos. Mi postura siempre ha sido que trabajemos de la mano con la comunidad educativa”.

“Lo que nos piensan construir no satisface las necesidades de la institución educativa. Nos quitaron el auditorio y ese escenario no está incluido en los nuevos diseños. Es probable que mañana Findeter adjudique el contrato y la Alcaldía tiene conocimiento que desde hace tiempo le estamos diciendo que debe suspender, porque los diseños no fueron socializados con la comunidad”, dijo una madre de familia, que está preocupada por el futuro del plantel.