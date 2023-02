Crece la polémica: Representante Susana Boreal es acusada de no pagar a sus trabajadores en campaña

En el ojo del huracán está la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Susana Boreal, por dos hechos que trascendieron el pasado jueves. La congresista confirmó que es es consumidora constante de marihuana y desde la oposición le llovieron críticas.

Sin embargo, hubo otro hecho que sí le ha generado hasta 'fuego amigo' por unos señalamientos que la acusan de no haber pagado a sus trabajadores los salarios que ella misma les prometió cuando hizo campaña para llegar al Congreso de la República dentro de la circunscripción territorial por Antioquia.

Dos personas que dicen haber trabajado con Susana Boreal y que incluso mostraron fotos de la campaña, aseguran que trabajar con ella fue "una campaña llena de precarización y maltratos psicológicos".

Uno de los señalamientos proviene del usuario de Twitter Juan José Yela. El hombre dice que trabajó en la campaña de la artista desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2022, cuando fueron las elecciones legislativas en Colombia.

"Se nos prometió una oportunidad de que jóvenes tuvieran voz y pudieran realizar cambios, pero las visitas a los territorios se centraban en sonreír y hacer promesas falsas", afirmó Yela.

El hombre aseguró que tuvo que renunciar a su universidad para trabajar con Susana Boreal por un valor de $100 mil y por los cuales lo habrían humillado. "Durante la campaña se nos prometió a muchos un pago. Por mi parte tuve que renunciar a un trabajo y a mí semestre en la Universidad de Antioquia para cumplir mi rol de secretario de campaña y asistente personal. Me pagaron $100 mil semanales hasta diciembre, cantidad por la que se me humilla", afirmó.

Otra cuenta de Twitter que se hace llamar 'El Negro', posteó algunos videos en los cuales expresa su malestar por las condiciones en las que trabajó con la congresista Boreal.

"Hace tres meses fui parte del equipo territorial y renuncié por motivos válidos. Trabajé más de un año con ella y no recibí pago. Decía que había que pagar cosas de campaña y hasta la fecha no hubo ningún pago", denunció el hombre, argumentando que no tenía ni afiliación a EPS.

¿Irregularidades en contratos?

Mientras que quienes trabajaron con Susana Boreal denunciaban que no recibieron los pagos por sus labores, el abogado Daniel Briceño hizo otra grave denuncia en contra de la congresista del Pacto Histórico.

El abogado aseguró que la representante a la Cámara tiene a un miembro de UTL que gana hasta $9 millones mensuales y que, al parecer, falsificó documentación para poder llegar al cargo.

"La representante Susana Boreal le paga $9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como asesor en su UTL, quien solo acreditó cinco semestres de Ciencia Política y tres años experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular", dijo el abogado.

Briceño denunció que el certificado que firmó el excongresista Bolívar y posible candidato a la Alcaldía de Bogotá, estuvo rodeada de inconsistencias además de que, en caso de que sí hayan trabajado, no tuvo requisitos legales como afiliación pensional y a EPS.

Hasta el momento Suana Boreal no se ha pronunciado por las denuncias en su contra.