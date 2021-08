Una de las más sonadas en los últimos días se trata de la salida de Jorge Figueroa, del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, del ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Figueroa era cabeza de lista para la Cámara de Representantes, pero por diferencias con el ex mandatario, terminó alejándose del movimiento.

Una semana después, la Liga ya le encontró reemplazo a Figueroa con una ‘cara fresca’ para varios analistas: Emiro Arias.

En conversación con Vanguardia, Arias explicó que su decisión de unirse a la Liga Anticorrupción es por temas de independencia y afinidades con Rodolfo Hernández.

“Acepté la postulación para ser la cabeza de lista cerrada a la Cámara. Muestran mucha independencia y yo llevo dos años hablando con Rodolfo, con la intención de generar un movimiento regional que logre derrotar los clanes mafiosos”, indicó Arias.

El ex candidato a la Gobernación desistió la opción de aspirar al Senado por el Pacto Histórico después de que se decidiera que la lista era cerrada. Por el momento, Arias asegura que la decisión de ser parte de la lista cerrada a la Cámara no está en firme hasta cuando no esté inscrita dicha lista y que está esperando indicaciones sobre fecha y otros candidatos.

“Esta semana es de definiciones pues quedamos a tres meses de inscripciones y como es un movimiento por firmas, toca hacerlo ya. Queda en firme hasta cuando la lista esté inscrita en la Registraduría. Lo que tenemos es un acuerdo”, indicó.

Esta redacción conoció que suena fuerte el nombre de Juan Manuel Cortes, ex candidato a la Asamblea, para ser el segundo en la lista a la Cámara por la Liga.

Emiro Arias es economista de la UCC y magister en Ciencia Política de la UNAB y Universidad de Salamanca. Se ha resaltado por ser activista social e impulsar distintas marchas por el Páramo de Santurbán. Fue gerente de la campaña de Leónidas Gómez a la Gobernación en 2015 y posteriormente al Senado de la República en 2018. Iba ser el candidato del Polo a la Gobernación de Santander 2020 - 2023 pero Gómez decidió retirarse del Senado para aspirar al mismo cargo departamental. Por tal razón, Arias decidió retirarse del Polo.