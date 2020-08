“Espero que la delimitación de Santurbán se finiquite exitosamente”: presidente, Iván Duque

En entrevista con los principales medios regionales del país, el presidente Iván Duque presentó el balance de sus dos primeros años de Gobierno y dio a conocer sus principales apuestas para las diferentes regiones en lo que resta de su administración.

Además: “La Constitución dice que la terna la hace el Presidente”: Iván Duque

El empleo, el crecimiento limpio, la paz con legalidad y la reactivación económica pospandemia, son algunas de las apuestas del mandatario de los colombianos para los dos años que restan de su gobierno.

Así mismo, Duque Márquez insistió en la necesidad de reformar a la justicia ya sea a través de constituyente u otros mecanismos, además de impulsar otras reformas como la de la Salud y electoral.

El presidente Iván Duque evadió la polémica suscitada en las últimas semanas por la posibilidad de que el Gobierno dé vía libre al proyecto de explotación minera a gran escala en el páramo de Santurbán y aseguró que la mayor preocupación de su Gobierno es la delimitación exitosa del páramo santandereano.

¿Cuál es su balance sobre sus dos primeros años de Gobierno?

En el balance de los dos años debemos comenzar por cada uno de los pilares de lo que nosotros le hemos propuesto al país. El primer pilar, la legalidad: en estos dos años tenemos unos resultados que a mí me complacen, pero obviamente siempre queremos más y mejor, hemos logrado en estos dos años una de las menores tasas de homicidio en Colombia en los últimos 40 años con mucha más población. Lo segundo, nosotros hemos logrado en estos dos años, tener la tasa de secuestro más baja prácticamente desde 1976 y hemos logrado tener la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos seis años en adición a que hemos logrado las más grandes incautaciones de droga en Colombia. En el componente de emprendimiento nosotros logramos en el 2019 el mayor crecimiento económico de los últimos cinco años por encima del crecimiento mundial, regional y de la Ocde. Cerramos el año con el menor déficit fiscal en 8 años, aumentamos el recaudo en 8%, todo esto nos ayudó en el primer trimestre del 2020 antes del COVID. Colombia se ha ubicado como uno de los países más atractivos para la inversión en ciencia y energía y en emprendimiento digital, empezando por las inversiones que hemos movilizado en el centro de la cuarta revolución industrial que tienen a Colombia como primero en un país de habla hispana. En término de equidad hay unos resultados que son muy importantes, por un lado lo que fue la disminución de la pobreza multidimensional donde sacamos más de 600 mil personas en el último año, pero a eso también agrego que estamos llegando este año a 170 mil jóvenes con educación gratuita en todo el país y la implementación de la paz con legalidad, donde nosotros recibimos dos planes de desarrollo con el enfoque territorial y hoy tenemos 16 construidos.

Lea también: Le piden al presidente Iván Duque abstenerse en aumento salarial a congresistas

¿Si se ha atendido de manera correcta la pandemia del COVID-19?

Esta es una crisis que ha golpeado al mundo, que golpea a todos los países a los más ricos, a los más vulnerables, que golpea a todos los sectores vulnerables de la sociedad. Ha traído efectos comerciales en transporte, ha traído efectos en los mercados financieros, en las materias primas, en el deterioro de los términos de intercambio y yo diría que nosotros en Colombia hemos logrado a lo largo de estos cinco o seis meses un proceso donde en primer lugar, y lo destaco, logramos quitarle velocidad exponencial a la pandemia, muchos más cuando analizamos los primeros escenarios a los que nos enfrentamos donde pudimos haber tenido un pico nacional que pudiera haber llegado casi hasta a un millón de contagios diarios y que hubieran traído unos efectos devastadores en términos de muertes. A hoy, 6 de agosto, en términos de muerte por millón de habitantes, reconociendo que me duele y me afecta cada muerte, nosotros estamos en una perspectiva mucho mejor que países de Europa y América Latina, en término de contagios por millón igual, en términos de letalidad, en términos de la tasa reproductiva del virus. Medidas que se han venido complementando con la atención a los más vulnerables con los giros extraordinarios de Familia en Acción, Jóvenes en Acción, de Adulto Mayor, la creación de Ingreso Solidario entre otros. Nosotros hemos logrado prácticamente pasar de 5.400 UCI a cerca de 9.000 que tenemos en estos momentos, con los ventiladores que nos lleguen en las próximas semanas estaremos llegando casi a 11.000 Unidades de Cuidados Intensivos, creando la reserva nacional para dispersar en el país mecanismos de protección personal.

Le puede interesar: Presidente Duque presentó la terna para la Defensoría del Pueblo

¿Cuál será su prioridad en sus dos últimos años de gobierno?

Será nuestro compromiso con Colombia donde queremos inversiones por $100 billones, buscar un millón de empleos, ese compromiso por Colombia tiene cuatro subcomponentes: el compromiso por el empleo, impulsando los proyectos de infraestructura y los proyectos de transformación digital, que son 17 iniciativas, los $2 billones para el desarrollo de industrias culturales y creativas, junto con la recuperación segura de sectores de comercio y turismo, una vez superados los momento más desafiantes de la pandemia. El segundo, es el compromiso por el crecimiento limpio, donde están los 180 millones de árboles que queremos sembrar, ya llevamos 36 millones de árboles sembrados, la protección de la selva tropical húmeda de nuestro país y la navegabilidad del río Magdalena. El otro compromiso es la Paz con Legalidad y desarrollo rural, acelerar los proyectos Pdets, avanzar aceleradamente con el catastro multipropósito, darle al país mucha claridad en el desarrollo de las zonas de desarrollo empresarial rural y cerca de $1.6 billones para vías terciarias. Y el compromiso transversal, que es el compromiso por la Salud, finiquitar Punto Final, finiquitar el pago de deudas acumuladas en el sector salud, avanzar en los temas de telemedicina, profundizar también en todo el país lo que corresponde a servicios complementarios y dejar un sistema de Salud con una reforma importante para que sea cada más sostenible y más robusto.

¿El proyecto minero de Soto Norte está dentro de la agenda de su gobierno para la reactivación económica?

“El proyecto Soto Norte no es un proyecto que yo haya adjudicado, ese proyecto no lo adjudicó este proyecto, eso viene de tiempo atrás. Lo más importante ahora es que quede muy bien delimitado en la escala que corresponde el páramo, que quede bien delimitada la línea de influencia y que quede bien delimitada también, y eso es muy importante, cuáles son las zonas de riesgo. Pero se necesita una delimitación donde la sociedad diga aquí sí, aquí no y qué tipo de condiciones. Más allá de entrar a la pregunta puntual de si es la mina o no es la mina, yo lo que espero es que el proceso de delimitación se finiquite y se finiquite exitosamente”, señaló el presidente Duque.

Lea además: “Nadie puede ocultar esa verdad”: Iván Duque sobre reclutamiento de menores

¿Descarta una constituyente para reformar a la justicia?

No la descarto, cómo voy a descartar una herramienta que está contemplada en la Constitución, como tampoco descarto el Acto Legislativo, como tampoco descarto la Reforma a la Ley Estatutaria, como tampoco descarto otras leyes ordinarias, pero la pregunta de fondo es, ¿la Constituyente es una herramienta interesante? Claro, porque además está revestida de la más grande autoridad popular y también sea esta la oportunidad para decir, la razón por la cual y no es solo el Centro Democrático, no es solo un Senador, la razón por la cual muchos expertos en los últimos años han hablado de una Constituyente para reformar la Justicia es justamente porque llevamos tantas frustraciones en el intento de reforma a la Justicia que pareciera que el único camino es el de la Constituyente, esa la razón por la cual este debate siempre va y viene. Mi preocupación sobre la Constituyente no es sobre la herramienta, mi preocupación es sobre los tiempos y la practicidad, versus la urgencia y los consensos. Una Constituyente tiene que ser aprobada por mayoría a través de una Ley, después tiene que convocar al pueblo tiene que votar a favor más del 33% del censo electoral, es decir, 12 millones 078 mil personas diciendo que sí quieren que la convoquen, después convocar la elección de la Asamblea, después elegirla, después que sesione y después que promulgue, ese periodo puede durar más de 15 meses siendo muy optimistas. Pero sí tenemos un consenso, sí sabemos qué es lo que el país necesita, mi pregunta es ¿será que nos debemos demorar 18 meses o podemos buscar esta avenida? Y esa respuesta no la tengo yo, esa respuesta solamente surge de una discusión, un consenso de unas fuerzas políticas que en el Congreso de la República todas quieren que se avance en la reforma a la Justicia.