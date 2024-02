$!“Este no fue el cambio por el que votamos”: Jennifer Pedraza arremete contra regreso de Benedetti al Gobierno

“Benedetti, el que pasó de uribista a santista y a petrista, investigado por presunta compra de votos y a quien se le salió un audio en donde afirmaba haber conseguido financiación ilegal para la campaña de Petro, vuelve al Gobierno por la puerta grande como embajador en Italia. Ese no fue el “cambio” por el que muchos y muchas votamos”, trinó la congresista nacida en Bucaramanga.

Del mismo modo, Pedraza aseguró que el reencauche de Benedetti al Gobierno es indefendible y cada vez ahonda más los rumores de pago de cuotas burocráticas por parte de la Presidencia a cambio del silencio de los cuestionados funcionarios.

“Es un completo descaro por parte de este Gobierno. Me arrepiento de haber votado por Petro. Hace un año cuando ese escándalo estalló, los defensores acérrimos del Gobierno sacaban pecho por la salida de Benedetti y Sarabia, diciendo que eso no hubiera pasado con Duque, ahora no encuentro ni un solo defensor del reintegro con mucho más poder de esos dos personajes”, agregó Pedraza.