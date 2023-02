Los líos y controversias que enredan a las ministras Corcho y Vélez

Panorama complejo

Pero su reciente declaración ante el Foro Económico en Davos, a comienzo de enero pasado, la volvieron a poner en problemas, al presentar un documento en el que aseguraba que las reservas del país en materia de gas van más allá del año 2030. El mismo, según denunció la hoy exviceministra de Minas, Belizza Ruiz, fue redactado con información falsa, en donde además se comprometió a funcionarios, que como ella no tuvieron nada que ver con el mismo.

Nueva denuncia

Pero los problemas de Irene Vélez no solo se limitan a los cuestionamientos en el Congreso, en las últimas horas la funcionaria fue denunciada penalmente por el supuesto plagio en documento público para sustentar las reservas de petróleo en el país.

La situación de minsalud

En el caso de la ministra de Salud, Carolina Corcho, la situación es similar. Los problemas que enfrenta son en particular por la reforma al sistema de salud, un proyecto de ley que no se ha presentado aún en el Congreso, que no se conoce en su integridad el articulado, pero que ya ha suscitado mucha controversia.

El excandidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, presentó denuncia penal en contra de la ministra de Salud, Carolina Corcho, por los delitos de prevaricato por omisión y pánico económico. “El prevaricato por omisión de la denunciada ha generado perjuicios financieros a los beneficiarios de los pagos y correlativo detrimento patrimonial tasado en los intereses moratorios”, señaló.

Por su parte, el senador conservador, José Alfredo Marín, como miembro de la Comisión VII, donde arrancará la discusión de la reforma a la Salud, exhortó al gobierno Petro a realizar audiencias públicas, una socialización previa y evitar el mensaje de urgencia para el trámite del proyecto de reforma.

“Esta reforma a la salud, debe tener mejoras en todos los aspectos, como lograr tener atención al cien por ciento en los territorios más alejados, al sector rural y que fortalezca la atención oportuna para enfermedades huérfanas, enfermedades de alto costo, personas con discapacidad y sus cuidadores, debemos garantizar que esta reforma sea la mejor”, señaló Marín.

Lo cierto es que vienen días muy movidos para las ministras Corcho y Vélez, quienes tienen que seguir el frente de sus carteras con estos complejos temas, pero también responder ante las autoridades que les requieran para explicar sus decisiones.

El reto no solo estará en la presentación de las reformas sino cómo se le comunican al país.