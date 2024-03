$!Petrismo busca modificar la Constitución para revivir el transfuguismo político

Críticas en el Congreso

El representante Julio Triana, de Cambio Radical, cuestionó el proyecto liderado por la bancada del presidente Petro, asegurando que el revivir el transfuguismo en el país tiene como único objetivo satisfacer las ambiciones de poder del presidente en las próximas elecciones.

“Tramitar un articulito para satisfacer los apetitos electorales de un sector que participa en el Congreso y que está pensando es en las elecciones del 2026 no es otra cosa que iniciar una Reforma Política por la puerta de atrás. Colombia lo que necesita son partidos políticos fuertes, con estatutos democráticos, no partidos políticos que se elaboren bajo el mandato de un gobierno de turno. Eso, sin duda alguna es debilitar la democracia y la institucionalidad que hace fuerte a los partidos. Esta Reforma no tendrá futuro en el Congreso porque estamos seguros de que lo que necesitamos es fortalecer la democracia y no hacer una democracia tipo sastre a la medida del Gobierno de turno”, manifestó el Congresista.