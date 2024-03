$!Reforma a la salud: ¿Por qué Minhacienda insiste en no revelar su impacto fiscal?

Aunque algunos senadores, especialmente de la Comisión Séptima, se niegan a discutir el proyecto de reforma a la salud hasta tanto el Ministerio de Hacienda no presente el concepto de impacto fiscal de la iniciativa legislativa, el Gobierno Nacional insiste en no presentar dicho aval.

Además: Reforma a la salud: así está el ambiente en la bancada santandereana en Senado

El anuncio lo hizo el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla al considerar que en el trámite de la iniciativa en la Cámara de Representantes se presentó un informe que habla sobre la factibilidad fiscal, en el que se explican todos los escenarios financieros con o sin reforma, escenario, que según el funcionario, no ha variado, razón por la cual no considera necesario presentar un nuevo concepto ante la célula legislativa.

“Entregamos un documento el año pasado y ese documento en la práctica no ha cambiado en nada porque no ha cambiado el texto que salió de Cámara y el que entra a Senado. Mientras no cambie el texto, estamos hablando de los mismos temas”, señaló Bonilla.

El Ministro afirmó que de llegar a ser necesario, solo presentaría el aval de impacto financiero de la reforma en cuarto y último debate del proyecto de Ley ante la plenaria del Senado.

“Yo puedo entregar el concepto hasta el cuarto debate. Que ellos quieren ver la palabra concepto, pero ahí están todos los escenarios, con o sin reforma”, agregó Bonilla.