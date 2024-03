$!“No vamos a votar a ciegas”: por no tener aval fiscal, Comisión Séptima no abordará reforma a la salud

Politización y crisis financiera, entre las preocupaciones de expertos sobre la reforma a la salud

Colombia destina anualmente $81 billones al Sistema General de Seguridad Social, subraya la exministra Carolina Corcho, recursos que provienen de “aportes de los impuestos de los colombianos y las cotizaciones. El problema es que hoy el Estado no tiene control’.

“Eso significa que si yo me enfermo tendré que pedirle de rodillas, casi que rogarle al político de turno, sea de un partido o sea del otro, sea un alcalde, un gobernador, un concejal o un diputado, que me ayude a que me atiendan porque va a tener una capacidad política de tal magnitud de influir en esa decisión que lo va a lograr hacer; eso no pasa hoy. Eso sería regresarnos casi 60 o 70 años atrás”.

La plenaria de la Cámara de Representantes le dio luz verde a la reforma de la salud a principios de diciembre de 2023. Así bien, con 87 votos por el sí y 37 por el no, se aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 339.

“La reforma no está basada en un análisis que nos permita hacer esa especie de ‘matching’ entre los problemas identificados y las soluciones propuestas, y eso me parece preocupante. Más que un análisis detallado de cuáles son los problemas y cómo se podrían solucionar, creo que la reforma está basada en una especie de sobresimplificación ideológica”, expresó Gaviria.

Para el investigador de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Andrés Vecino, la principal razón por la cual a los colombianos a veces no les gusta su sistema de salud es la oportunidad, es decir, que las citas no se las dan a tiempo, y es la primera causa de tutelas. “Ese tema, en particular, no tiene origen necesariamente en los recursos, sino la escasez de personal de salud, por lo que potencialmente empeorará porque lo que trata de hacer la reforma es generar todos estos Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), distribuir a esos médicos y otro personal en estos diferentes Caps y ponerles más tareas administrativas que, entre otras cosas, van a hacer menos eficiente su trabajo”, enfatizó Vecino.