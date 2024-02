$!Reforma a la salud: así está el ambiente en la bancada santandereana en Senado

“Primero debemos esperar qué ponencia radica la Comisión Séptima en plenaria. Por ahora no se ha dado ni el primer debate, apenas radiquen la ponencia en plenaria, la revisamos y decidimos el voto. Por ahora, según lo que he visto, no pienso apoyarla”, señaló a Vanguardia el congresista santandereano más visible en oposición a Petro.

La Séptima, primer filtro

¿Pinto, voto condicionado?

Jaime Durán, ¿cerca del petrismo?

Las cuentas en Comisión

El gobierno Petro solo necesita de la mitad simple en el Senado para la aprobación del proyecto de reforma al sistema de salud del país.

“Por eso el Gobierno optó por tramitar esto como una ley ordinaria y no estatutaria, porque si fuera estatutaria le tocaría tramitar el proyecto por la Comisión Primera, donde no tiene asegurados ni el quórum ni los votos de la reforma”, agrega el analista Martínez.

Garantías, más no imposición

El presidente del Congreso de la República, el senador del Partido Verde, Iván Name, advirtió que si bien el Senado le brindará al Gobierno todas las garantías para el trámite de la reforma a la salud, la mesa directiva de la corporación no se dejará imponer la agenda del Ejecutivo, como ocurrió el año pasado en la Cámara de Representantes.

“El Senado no desconoce ni deslegitima las decisiones de la Cámara, somos dos cámaras, las cámaras en las democracias se miran, se quieren, se odian, se vigilan. Ahora el Senado va a revisar lo que hizo la Cámara de Representantes y va a tratar de buscar las conveniencias nacionales, y para eso no hay ninguna indisposición, pero eso sí, no vamos a dejarnos llevar por los afanes del Gobierno sino lo que nos indique el ritmo propio del Congreso, porqué esto no es a las carreras. Lo vamos a revisar minuciosamente”, destacó el presidente del Senado en diálogo con Vanguardia.