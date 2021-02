Rodrigo Lara pide que Fajardo pueda estar en consulta de centroizquierda

El senador sostuvo que inicialmente desde la Fundación se busca presentar propuestas serias que permitan que el nuevo gobierno, que sea de centro, pueda tener una verdadera solución al desempleo, el apoyo real a todos los sectores de la economía que se han afectado por la actual crisis del coronavirus.

Al ser preguntado sobre si con esa Fundación espera entrar a participar en la alianza que se está gestando de líderes de centro y de la llamada social democracia, Lara señaló que lo importante es que lleguen sectores que por más diversos sean se puedan identificar en sus pensamientos.

Indicó que se ha reunido en ese propósito con los hermanos Galán, con el rector de Los Andes, Alejandro Gaviria, y no descarta que en esa alianza pueda llegar el excandidato Fajardo. “Claro que hay procesos de concertación. Yo ya me senté con Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, he hablado con Alejandro Gaviria que aún no es candidato, he hablado con Luis Fernando Velasco y muchos sectores liberales que se identifican con esta matriz ideológica de centro”, explicó.

Para Lara, “hay que romper con esta política de división y de extremos” por lo que considera que allí puede estar Sergio Fajardo cabe, “desde que comparta unas ideas, una matriz liberal y un reformismo profundo, no soy nadie para vetar a nadie, la política no es un club de amigos, ni es una rosca, es la defensa de unas ideas”.

Los Verdes ya habían puesto sus condiciones para que Sergio Fajardo pueda postularse como precandidato presidencial por ese partido,