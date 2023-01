Se levanta el bloqueo en el sector de La Lizama - Barrancabermeja

Luego de varias horas de diálogos con representantes del Gobierno Nacional, la comisión de los campesinos que mantenían bloqueada la vía en el sector de La Lizama, vía a Barrancabermeja, llegaron un acuerdo. Con esto se levantó el bloqueo desde la noche de este jueves.

En el caso del sector de Oponcito, se logró un preacuerdo que las comunidades van a socializar con los demás protestantes.

«Para nosotros es un logro como comunidades que se haya podido generar un espacio de interlocución con el Gobierno Nacional. Llevamos y varios años denunciando la crisis humanitaria que hoy estamos viviendo y que en los últimos meses se ha venido agudizando, tenemos comunidades desplazadas, confinadas, asesinatos selectivos, líderes asesinados por defender nuestros territorios, mucha comunidad amenazada y un plan de ocupamiento militar y paramilitar»:

«Hemos agotado los mecanismos a la mano, alertas, denuncias y la opción que veíamos para buscar una ruta para solución a la emergencia humanitaria era volcarnos a las calles», expresó una de las líderes de la manifestación.

Y así lo hicieron, durante casi 72 horas, la vía en el sector de La Lizama permaneció bloqueada generando desabastecimiento en varios sectores económicos.

Hasta el momento pidieron garantías a sus vidas para el retorno y solicitaron presencia de altos funcionarios de carácter nacional entre ellos el presidente Gustavo Petro, ante las continuas amenazas en el Magdalena Medio que se ha visto bastante azotado por la violencia en los últimos meses.

Manifiestan que el cese bilateral no es garantía para la seguridad del campesinado, como tampoco lo es el cese al fuego y la militarización.

Durante la lectura del acta manifestaron: «después de un nutrido diálogo hemos podido llegar a unos puntos de acuerdo, sabemos que hay mucha expectativa», manifestó la viceministra del Interior.

«Siendo la 1:41 pm del día 26 de enero de 2023, en la Biblioteca de la Unipaz, se da inicio al diálogo entre voceros y voceras del paro nacional indefinido por la vida y permanencia en el territorio, con el Gobierno Nacional».

Luego de un diálogo en el Magdalena Medio, el Gobierno reconoce que en Colombia reconoce que hay una crisis humanitaria en los territorios y una grave violación de Derechos Humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo, entendido no solo desde el punto de vista militar sino político, cultural, económico y social. El Gobierno reconoce que ha existido por décadas un proceso genocida contra el movimiento popular en Colombia. Producto de este reconocimiento se concertará una hoja de ruta ara abordad la declaratoria de emergencia humanitaria mediante acto administrativo, de tal manera que ermita la superación de las causas estructurales que originaron la crisis humanitaria actual.

El Gobierno Nacional se compromete a brindar las garantías para el retorno de los manifestantes a sus territorios, dichas garantías se refieren a no estigmatización de los manifestantes, que cesen los retenes policiales y militares durante el retorno. No se realizarán empadronamientos ni fotos a las delegaciones, no se realizan informes de inteligencia. La Policía y organismos del estado se abstendrán de tomar imágenes de las comunidades (...) No judicialización y criminalización de participantes del paro.

Se acuerda la creación de una comisión de declaratorio y solución de la emergencia humanitaria, tomando como punto de partida la macro región del Magdalena Medio (...) Se trabajará en un mecanismo de seguimiento.

Se establecerá un mecanismo de comunicación constante para la preparación de la agenda a desarrollar el 13 de febrero (...) Las condiciones logísticas serán brindadas por el Ministerio del Interior.

Sobre la apertura de la vía en La Lizama, las comunidades se comprometen a iniciar la apertura del avía desde la noche del 26 de enero, con el acompañamiento de la Policía de Tránsito (...).

En el caso del boqueo de Opocito manifestaron que «solo vamos a dar un tiempo para que los automóviles pasen y librar la vía. Mas no se levanta el paro».