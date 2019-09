Vanguardia visitó el proyecto Los Héroes en la parte alta del Socorro, en donde 100 familias víctimas del conflicto armado se verán beneficiadas con un apartamento dentro de un proyecto del Ministerio de Vivienda.

Koky Neira Bayona, secretario de Planeación, señaló que la inspección a la construcción del proyecto de interés prioritario se hizo para confirmar el avance de la obra y que los detalles planeados avancen con normalidad: “cuenta con zonas comunes, áreas de parqueadero y apartamentos totalmente acabados. Ahora estamos a la espera de la decisión de MinVivienda y del Departamento de Prosperidad Social, para que nos envíen el listado de los posibles favorecidos, hacer el sorteo y finalmente la entrega y lanzamiento de los espacios”.

El funcionario dijo además que el lugar contará con área de juegos, accesos peatonales, accesos para discapacitados, zonas verdes, espacios de recreación, salón comunal, torres con protección, pararrayos, y dos tanques de almacenamiento: uno de 23 mil litros de agua y otro de 37 mil.

Dentro de los beneficiados estará personal reunido del Sisben, comunidad en gestión del riesgo que hayan tenido inconvenientes climáticos y desastres entre los años 2010, 2011 y hasta el 2018; así también víctimas del conflicto armado. “El municipio logró sustentar que el grupo de gestión del riesgo se había inscrito por la dependencia de calamidades, pero nunca hubo algún tipo de compensación o reubicación en un sitio adecuado de vivienda. Todos esperaban un proyecto del fondo de adaptación, pero nunca se logró incorporar. En este caso hubo un tiempo límite para que las personas se postularan en Socorro y es curioso que se trata del único municipio en donde se tuvo que solicitar una segunda visita. El segundo filtro tiene que ver con revisiones en tema notariado y registro, Dian, bancos y otros aspectos”.

Neira añadió que no se puede hablar aún de personas beneficiadas, pues no hay un listado final: “una cosa es que se inscribieran, pero si hay algún requisito con el que no cumplan, simplemente se anulará su registro”.

Cada torre lleva el nombre de un prócer de la Patria: Antonia Santos, Manuela Beltrán, José Antonio Galán, entre otros, señaló el funcionario, con el fin de rendir honor a propósito del año Bicentenario de la Independencia de Colombia. A futuro pretenden construir Los Héroes 2 junto al actual conjunto residencial. Koky Neira aseguró que pavimentarán el tramo que une, desde la entrada al Coliseo Universitario, con las placas huellas del barrio Bicentenario y permitir un acceso vehicular cómodo. Así estaría completa la obra para ser entregada a la comunidad.