Luego de que la semana pasada decenas de operadores turísticos salieran a las calles de San Gil a protestar por la medida de toque de queda para el ´Puente de Reyes', la administración decidió flexibizar la medida para permitir la llegada de turistas a su municipio.

"En San Gil tenemos 223 operadores turísticos, sin contar los restaurantes. Son el principal generador de empleo de la región. Ellos han sido los primeros en garantizar todas las medidas de bioseguridad y uno de los sectores que más se ha esforzado por implementar los protocolos. Por eso decidimos no castigar esta actividad y apoyarlos para que puedan trabajar", manifestó Lida Forero, directora del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil.

La nueva resolución señala que en San Gil durante el próximo sábado 8 y el domingo 9 de enero, el toque de queda comenzará a las 11:00 p.m. y terminará a las 5:00 a.m. Esto significa que no habrá restricción durante el día.

No obstante, el lunes 11 habrá toque de queda durante todo el día.

"La idea es que quienes tenían reservas en los hoteles puedan aprovechar el fin de semana y visitarnos. Desde las 5:00 a.m. no habrá toque de queda ni el sábado ni el domingo. En las noches sí se mantiene la medida para controlar las aglomeraciones en sitios públicos. El lunes se mantiene la restricción para mitigar los contagios con los paseos que se realizan ese día".

Toque de queda en San Gil para el Puente de Reyes:

Viernes: 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Sábado: 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Domingo: 11:00 p.m. hasta el martes a las 5:00 a.m.

Barichara también flexibiliza la medida

La restricción a la movilidad y el consumo de alcohol en Barichara solo se aplicará de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana los tres días.

Los servicios de la oferta para visitantes estarán abiertos durante el horario permitido y sin restricciones los visitantes podrán acceder a ellos.

"Nosotros habíamos adoptado las recomendaciones de la Gobernación de Santander, pero ya llegado a un punto de concertación con los hoteleros entendimos que había muchas reservas para el próximo puente festivo y lo que hicimos fue mantener ciertas restricciones, pero permitimos la llegada de turistas", señaló Alfonso Rodríguez, alcalde de Barichara en una entrevista concedida a Blu Radio.

Barichara es una población en donde más del 80% depende del turismo, como más de un centenar de hoteles, restaurantes, museos y todo tipo de negocios.

Toque de queda en Barichara para el Puente de Reyes:

Viernes: 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Sábado: 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Domingo: 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Lunes: 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Pico y cédula en San Gil y Barichara

Por otra parte, en San Gil y Barichara continuará vigente la medida de 'Pico y Cédula propuesto por la Gobernación de Santander para el comercio y las entidades financieras.

Esto significa que el sábado solo podrán hacer sus diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 5 y 6, mientras que el domingo lo podrán hacer los números 7 y 8.

La medida de pico y cédula no es restrictiva para la movilidad. Además, como el lunes hay toque de queda todo el día se le recuerda a quienes visiten estos municipios que deben llevar a la mano la reserva del hotel si van llegando y si van saliendo deben llevar el check out. La vía nacional no tiene restricciones.

Pico y cédula

Sábado: 5 y 6

Domingo: 7 y 8

Barrancabermeja, igual que Bucaramanga

La alcaldía de Barrancabermeja decidió no vincularse al decreto de la Gobernación de Santander y decretar su propio 'Pico y Cédula' hasta el 16 de enero.

En Barrancabermeja esta medida funciona con días pares e impares de acuerdo al último dígito de la cédula. Es decir que si su cédula termina en 0 - 2 - 4 - 6 - 8 usted podrá movilizarse y hacer sus diligencias los días del mes pares; si su cédula finaliza en 1 - 3 - 5 - 7 - 9 usted podrá salir a hacer sus vueltas los días impares.

"Desde la Administración Distrital recordamos a los barranqueños que continúa el pico y cédula para los dígitos impares, y partir de las 11 de la noche retornaremos al toque de queda, dónde se restringirá la movilidad de vehículos y personas hasta las 5:00 a.m del día posterior", indicó Alfonso Eljach, alcalde del puerto petrolero.