$!El truco para poder saber la contraseña de cualquier red WiFi

En el caso de los equipos como portátiles resulta crucial en diferentes situaciones recordar la contraseña de WiFi. Al configurar un nuevo router, solemos prestar atención y anotar la clave de WiFi. Posteriormente, ingresamos esa clave en todos nuestros dispositivos: smartphones, tabletas, portátiles y más. Sin embargo, en algún momento, generalmente mucho después, borramos datos ó adquirimos un nuevo celular y no recordamos la contraseña de WiFi.

Revisar la pegatina en la parte inferior del router

Si alguna vez se ha preguntado cómo obtener la contraseña de la red WiFi sin complicaciones, traemos una solución sencilla. La primera opción es revisar la pegatina que se encuentra en la parte inferior de tu router. Tal como menciona el portal Genbeta, esta pegatina suele contener información como el nombre de la red o SSID y la clave de acceso predeterminada.

Aunque pueda parecer obvio, no está de más recordarlo, ya que no todos lo tienen presente. Si no ha cambiado la contraseña original del router, esta pegatina puede ser su salvación. Simplemente eche un vistazo a la parte trasera del router y busca la pegatina informativa. Ahí encontrarás los datos necesarios para conectarte a tu red WiFi.

Si decide cambiar la contraseña por motivos de seguridad, también puedes anotar la nueva en la parte trasera del router. Esta práctica, aunque pueda parecer rudimentaria, resulta efectiva, especialmente en entornos domésticos. Prevenir es mejor que lamentar, y tener la contraseña a mano te evitará dolores de cabeza en el futuro.

Recuerda que estos consejos son aplicables para redes WiFi de uso personal y no se deben utilizar con intenciones maliciosas. Respetar la privacidad y la seguridad de las redes ajenas es fundamental.